Американські інвестори почали вкладати все більше грошей у альтернативну енергетику. Така тенденція посилилася на тлі заяви кандидата в президенти США Джо Байдена інвестувати в сектор 2 трильйони доларів.

Акції енергетичних компаній, які пов'язані з відновлювальними джерелами енергії, зростають на тлі участі демократа Джо Байдена в президентських виборах у США, про що повідомляє The Wall Street Journal. Раніше він заявив, що в разі своєї перемоги на президентських виборах буде запущено програму з боротьби зі зміною клімату. На цю ініціативу Байден хоче виділити 2 трильйони доларів.

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Реакція інвесторів

План Байдена викликав інтерес інвесторів до компаній сектору зелених технологій. Зокрема, The Wall Street Journal виокремив три біржових фонди, кожен із яких зріс на понад 80% з початку 2020 року. До них належать:

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund

iShares Global Clean Energy

Invesco Solar ETF

Енергетичний сектор сьогодні: останні зміни

Зростання кількості виробників відновлювальної енергетики особливо стало актуальним після ситуації з коронавірусом, внаслідок якого постраждав сектор традиційної енергетики, рекордно впав попит на нафту. Відповідно, акції енергетичних підприємств теж різко подешевшали.

Зокрема, активи компаній цієї індустрії, що входять до індексу S&P 500, з початку 2020 року знизилися в ціні на 49%. Цей показник став найгіршим з-поміж 11 представників галузі, що належать до американського індексу.

Енергетичні компанії, які пов'язані з торгівлею нафтовими ф'ючерсами, теж зазнали втрати дохідності власних цінних паперів: з початку 2020 року їхні акції подешевшали на 34%, а з 2008 року – на 70%.

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Альтернативна енергетика стрімко розвивається

З іншого боку, обсяги використання відновлюваної енергії лише в США з 2000 до 2018 року зросли вдвічі. У результаті змінилися лідери в списку найдорожчих енергетичних компаній США. Так, у цьому рейтингу на першому місці опинилося публічне підприємство NextEra Energy, ринкова капіталізація якого досягла 148 мільярдів доларів. Компанії вдалося обігнати за своєю ринковою вартістю гіганта індустрії Exxon Mobil.

На думку аналітика фінансової групи Mizuho Ентоні Кроуделла, тренд на екологічність набиратиме актуальності незалежно від того, хто виграє президентські вибори в США. З одного боку, це пов'язано з дешевою інфраструктурою, необхідною для розвитку альтернативних джерел енергетики. З іншого боку, американська штати самостійно формують власну енергетичну політику, окремо від позиції Білого дому.