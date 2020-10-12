Американские инвесторы начали вкладывать все больше денег в альтернативную энергетику. Такая тенденция усилилась на фоне заявления кандидата в президенты США Джо Байдена инвестировать в сектор 2 триллиона долларов.

Акции энергетических компаний, связанных с возобновляемыми источниками энергии, растут на фоне участия демократа Джо Байдена в президентских выборах в США, о чем сообщает The Wall Street Journal. Ранее он заявил, что в случае своей победы на президентских выборах будет запущена программа по борьбе с изменением климата. На эту инициативу Байден хочет выделить 2 триллиона долларов.

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Реакция инвесторов

План Байдена вызвал интерес инвесторов к компаниям сектора зеленых технологий. В частности, The Wall Street Journal выделил три биржевых фонды, каждый из которых вырос более чем на 80% с начала 2020 года. К ним относятся:

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund;

iShares Global Clean Energy;

Invesco Solar ETF.

Энергетический сектор сегодня: последние изменения

Рост количества производителей возобновляемой энергетики особенно стал актуальным после ситуации с коронавирусом, в результате которого пострадал сектор традиционной энергетики, рекордно упал спрос на нефть. Соответственно, акции энергетических компаний тоже резко подешевели.

В частности, активы компаний этой индустрии, входящих в индекс S&P 500, с начала 2020 года снизились в цене на 49%. Этот показатель стал худшим среди 11 представителей отрасли, что относятся к американскому индексу.

Энергетические компании, связанные с торговлей нефтяными фьючерсами, тоже понесли потери доходности собственных ценных бумаг: с началу 2020 году их акции подешевели на 34%, а с 2008 года – на 70%.

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Альтернативная энергетика стремительно развивается

С другой стороны, объемы использования возобновляемой энергии только в США с 2000 до 2018 года выросли вдвое. В результате изменились лидеры в списке самых дорогих энергетических компаний США. Так, в этом рейтинге на первом месте оказалось публичное предприятие NextEra Energy, рыночная капитализация которого достигла 148 миллиардов долларов. Компании удалось обогнать по своей рыночной стоимости гиганта индустрии Exxon Mobil.

По мнению аналитика финансовой группы Mizuho Энтони Кроуделла, тренд на экологичность будет набирать актуальность независимо от того, кто выиграет президентские выборы в США. С одной стороны, это связано с дешевой инфраструктурой, необходимой для развития альтернативных источников энергетики. С другой стороны, американские штаты самостоятельно формируют собственную энергетическую политику, отдельно от позиции Белого дома.