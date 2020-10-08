Для успішного залучення капіталу в Україну потрібно передусім розвивати інвестиційну інфраструктуру, інвестиційний клімат та інвестиційні можливості. Такої позиції дотримується прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це політик заявив під час круглого столу за участю послів іноземних держав та народних депутатів, повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

Цікаво: Мінфін провів ще один ОВДП-аукціон: скільки грошей залучили до держбюджету

Як залучатимуть кошти інвесторів

За словами Шмигаля, одним із ключових механізмів у залученні капіталу є розвиток інвестиційної інфраструктури. Гідним прикладом цього український прем'єр-міністр вважає проєкт "Дія.Сіті". Саме цю ініціативу влада планує використовувати для створення вільної економічної зони, куди можна буде залучати іноземних інвесторів.

За словами Шмигаля, основними перевагами проєкту "Дія.Сіті" є:

вигідні податкові ставки;

відсутність бюрократії;

зручна цифрова платформа для ведення бізнесу та отримання всіх необхідних послуг в режимі онлайн.

Окрім того, прем'єр-міністр України наголосив, що в контексті розвитку інвестиційної інфраструктури запланований розгляд низки законопроєктів, з-поміж яких усім відомий закон про "інвестиційних нянь".

Ми також працюємо над розвитком єдиного інвестиційного вікна Invest in Ukraine і недавно представили всеосяжний гайд для іноземних інвесторів UkraineInvestGuide,

– цитує Шмигаля пресслужба урядового порталу.

Розвиток інвестиційного клімату в Україні передбачає наступні заходи:

боротьба з корупцією;

спрощення ведення бізнесу;

підвищення міжнародних рейтингів України;

завершення судової реформи;

забезпечення справедливого правосуддя для інвесторів.

Інвестиційні ініціативи України