Шмигаль назвав три ініціативи, які допоможуть залучити інвестиції в Україну
Для успішного залучення капіталу в Україну потрібно передусім розвивати інвестиційну інфраструктуру, інвестиційний клімат та інвестиційні можливості. Такої позиції дотримується прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це політик заявив під час круглого столу за участю послів іноземних держав та народних депутатів, повідомляється на офіційному сайті Кабінету міністрів України.
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Як залучатимуть кошти інвесторів
За словами Шмигаля, одним із ключових механізмів у залученні капіталу є розвиток інвестиційної інфраструктури. Гідним прикладом цього український прем'єр-міністр вважає проєкт "Дія.Сіті". Саме цю ініціативу влада планує використовувати для створення вільної економічної зони, куди можна буде залучати іноземних інвесторів.
За словами Шмигаля, основними перевагами проєкту "Дія.Сіті" є:
- вигідні податкові ставки;
- відсутність бюрократії;
- зручна цифрова платформа для ведення бізнесу та отримання всіх необхідних послуг в режимі онлайн.
Окрім того, прем'єр-міністр України наголосив, що в контексті розвитку інвестиційної інфраструктури запланований розгляд низки законопроєктів, з-поміж яких усім відомий закон про "інвестиційних нянь".
Ми також працюємо над розвитком єдиного інвестиційного вікна Invest in Ukraine і недавно представили всеосяжний гайд для іноземних інвесторів UkraineInvestGuide,
– цитує Шмигаля пресслужба урядового порталу.
Розвиток інвестиційного клімату в Україні передбачає наступні заходи:
- боротьба з корупцією;
- спрощення ведення бізнесу;
- підвищення міжнародних рейтингів України;
- завершення судової реформи;
- забезпечення справедливого правосуддя для інвесторів.
Інвестиційні ініціативи України
- Президент України Володимир Зеленський у ході свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що відбувся 22 січня 2020 року, заявив про запуск програми державної підтримки для великих інвесторів.
- Також однією з обіцянок Зеленського стало звільнення від сплати податку на прибуток тих інвесторів, які вкладатимуть в купівлю українських державних підприємств від 10 мільйонів доларів.
- У липні цього року Верховна Рада схалила законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь".
- У вересні парламент прийняв за основу законопроєкт №3761, яким передбачено надання податкових пільг для великих інвесторів. 3 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3762, який надає право великим інвесторам без мита ввозити обладнання.