Компания Walt Disney ранее на этой неделе заявила о реорганизации своего бизнеса, хотя правильно это назвать переориентацией. Пандемия коронавируса сильно ударила по развлекательному сегменту предприятия, поэтому его руководство решило сосредоточиться на трендовом направлении – развития стримингових сервисов.

Подробнее о планах Disney и том, как такая трансформация повлияет на акции компании – читайте в материале Инвестиций24.

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Реорганизация бизнеса Disney: позиция руководства

В понедельник, 12 октября, Disney представила официальный пресс-релиз, посвященный изменениям, которые ожидают компанию. Интересно, что в сообщении предприятия ничего не сказано о пандемии коронавируса, поскольку именно через нее развлекательный сегмент фирмы понес огромные потери. Ведь, как известно, во время карантина парки развлечений Disney были закрыты.

Однако логично, что именно пандемия коронавируса окончательно убедила руководство компании в необходимости меняться и делать ставку на модели прямых продаж. А в случае Disney – это развивать стриминговые сервисы.

Что в приоритете у Disney

Так, Disney меняет свой медиа и развлекательный бизнес, отделив тех, кто будет отвечать за контент, а кто – за его продвижение. В частности, последним будет заниматься команда, среди задач которой – монетизация контента и операционная деятельность стриминговых и телевизионных сетей в США.

Чтобы соответствовать современным трендам, Disney выделит три подразделения, которые будут заниматься изготовлением контента.

Studios – студийный подразделение, в которое войдут The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Этот бизнес-сегмент будет отвечать за разработку контента для проката в кинотеатрах, а также для стриминговых сервисов компаний Disney+ и Hulu.

– студийный подразделение, в которое войдут The Walt Disney Studios, 20th Century Studios, Pixar, Marvel, Lucasfilm и Searchlight. Этот бизнес-сегмент будет отвечать за разработку контента для проката в кинотеатрах, а также для стриминговых сервисов компаний Disney+ и Hulu. General Entertainment – развлекательное подразделение, в состав которого войдут ABC News, National Geographic, 20th Television и каналы Disney.

– развлекательное подразделение, в состав которого войдут ABC News, National Geographic, 20th Television и каналы Disney. Sports – спортивно-развлекательное направление, которое будет заниматься созданием контента для сервиса ESPN+.

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Чего ждать инвесторам

По словам аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаила Денисламова, решение больше развивать стриминг-сервисы положительно повлияет на акции Disney. Прежде всего более точно оценить акции корпорации индустрии развлечений позволит отчет предприятия с финансовыми данными относительно направления стримингових сервисов, отмечает эксперт.

Кроме того, Disney уже позиционирует себя как "streaming-first-компания", добавил Михаил Денисламов. Соответственно, стратегия предприятия будет строиться больше на развитии стримингових платформ.

Относительного финансового отчета Disney, то с учетом нынешних изменений, его обнародуют по результатам четвертого квартала этого года.