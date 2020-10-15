В четверг, 15 октября 2020 года, инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp., частью которого является активный участник отечественного фондового рынка "Фридом Финанс Украина", празднует первую годовщину с момента старта торгов на американской фондовой бирже Nasdaq. Компании удалось попасть на один уровень с самыми известными техгигантами Apple, Facebook, Microsoft.

Как Freedom Holding Corp. провела свой первый год на фондовом рынке США и какими достижениями готова поделиться – читайте на Инвестиции24.

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С чего все начиналось

1 октября 2019 года акции Freedom Holding Corp. прошли листинг на американской бирже Nasdaq. А вот торги начались 15 октября.

Достижения компании за год в числах

Акции холдинга принесли инвесторам 78% дохода .

. Рыночная капитализация Freedom Holding Corp. превысила 1,5 миллиарда долларов .

. Компания увеличила годовую выручку до 122 миллионов долларов, а чистую прибыль – до 22 миллионов долларов.

Количество счетов в дочерних компаниях холдинга превысило 152 тысячи . Интересно, что рекордный поток клиентов зафиксирован именно в период пандемии коронавируса.

. Интересно, что рекордный поток клиентов зафиксирован именно в период пандемии коронавируса. Холдинг предложил инвесторам 46 новых IPO, средняя доходность которых почти максимальная – 98%.

Среди акционеров Freedom Holding – крупнейшие инвестиционные банки и фонды: Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Blackrock, JPMorgan и другие гиганты индустрии.

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Результаты деятельности Freedom Holding в Украине

"Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка Украины, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.

В января 2020 года авторитетное рейтинговое издание "ТОП-100" определило лучших участников финансового рынка Украины. ООО "Фридом Финанс Украина", дочернее предприятие Freedom Holding Corp. признано победителем в номинации "Прорыв года". Независимые эксперты на самом высоком уровне оценили вклад компании в развитие отечественного рынка, популяризацию инвестирования среди населения, креативность команды и смелые инновации.

В первом квартале 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовал приобретение Freedom Holding Corp. 20% акций Украинской биржи.

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Международное признание Freedom Holding

Freedom Finance Europe вступила в Европейскую ассоциацию по финансовым рынкам AFME .

. Заключили договор о приобретении банка Казахстана Kassa Nova для развития современного инвестиционно-банковского сервиса.

для развития современного инвестиционно-банковского сервиса. Создали в Казахстане компанию Freedom Finance Global и получили лицензию МФЦА.

и получили лицензию МФЦА. Запустили интернет-магазин акций Freedom24.kz.

Получили подтверждение рейтингов от S&P Global .

. Получили бронзовую награду за лидерство на рынке капитала от Федерации евро-азиатских бирж как член Фондовой биржи Казахстана.

Стали лучшей инвестиционной компанией России по версии Spear's Wealth Management Awards.

по версии Spear's Wealth Management Awards. Открыли флагманский офис Банка "Фридом Финанс" в Москве .

. Страховая компания Freedom Finance Life единственная предложила гражданам страхование от коронавируса.

Аналитики Freedom Finance признаны лучшими в Центральной Азии по версии Global Banking and Finance Review. Кроме этого, эксперты холдинга заняли первое место в мировых рейтингах Bloomberg за точность оценки акций Beyond Meat и Zoom Video Communications.