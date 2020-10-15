Финансовый успех и мировое признание: каким был первый год Freedom Holding на фондовом рынке США
В четверг, 15 октября 2020 года, инвестиционный холдинг Freedom Holding Corp., частью которого является активный участник отечественного фондового рынка "Фридом Финанс Украина", празднует первую годовщину с момента старта торгов на американской фондовой бирже Nasdaq. Компании удалось попасть на один уровень с самыми известными техгигантами Apple, Facebook, Microsoft.
Как Freedom Holding Corp. провела свой первый год на фондовом рынке США и какими достижениями готова поделиться – читайте на Инвестиции24.
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С чего все начиналось
1 октября 2019 года акции Freedom Holding Corp. прошли листинг на американской бирже Nasdaq. А вот торги начались 15 октября.
Достижения компании за год в числах
- Акции холдинга принесли инвесторам 78% дохода.
- Рыночная капитализация Freedom Holding Corp. превысила 1,5 миллиарда долларов.
- Компания увеличила годовую выручку до 122 миллионов долларов, а чистую прибыль – до 22 миллионов долларов.
- Количество счетов в дочерних компаниях холдинга превысило 152 тысячи. Интересно, что рекордный поток клиентов зафиксирован именно в период пандемии коронавируса.
- Холдинг предложил инвесторам 46 новых IPO, средняя доходность которых почти максимальная – 98%.
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Результаты деятельности Freedom Holding в Украине
"Фридом Финанс Украина" – первый и пока единственный участник фондового рынка Украины, который восстановил доступ клиентов к биржевым торгам через Интернет.
В января 2020 года авторитетное рейтинговое издание "ТОП-100" определило лучших участников финансового рынка Украины. ООО "Фридом Финанс Украина", дочернее предприятие Freedom Holding Corp. признано победителем в номинации "Прорыв года". Независимые эксперты на самом высоком уровне оценили вклад компании в развитие отечественного рынка, популяризацию инвестирования среди населения, креативность команды и смелые инновации.
В первом квартале 2020 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовал приобретение Freedom Holding Corp. 20% акций Украинской биржи.
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Международное признание Freedom Holding
- Freedom Finance Europe вступила в Европейскую ассоциацию по финансовым рынкам AFME.
- Заключили договор о приобретении банка Казахстана Kassa Nova для развития современного инвестиционно-банковского сервиса.
- Создали в Казахстане компанию Freedom Finance Global и получили лицензию МФЦА.
- Запустили интернет-магазин акций Freedom24.kz.
- Получили подтверждение рейтингов от S&P Global.
- Получили бронзовую награду за лидерство на рынке капитала от Федерации евро-азиатских бирж как член Фондовой биржи Казахстана.
- Стали лучшей инвестиционной компанией России по версии Spear's Wealth Management Awards.
- Открыли флагманский офис Банка "Фридом Финанс" в Москве.
- Страховая компания Freedom Finance Life единственная предложила гражданам страхование от коронавируса.
Компания "Фридом Финанс": что о ней известно?Инвестиционный холдинг, помогает людям сохранять и приумножать деньги, покупая акции крупнейших предприятий, в основном американских. В Украине фирма также занимается вопросами инвестиций в государственные облигации Министерства финансов (так называемые ОВГЗ).
"Фридом Финанс" имеет лицензии на предоставление услуг от национальных регуляторов всех стран, где она работает, а это: Украина, Казахстан, Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Германия, Кипр, США.
Среди услуг компании: брокерское обслуживание, доверительное управление, обучение и аналитика, услуги маркет-мейкера, андеррайтинг ценных паперив. Компания предоставляет инвестиционные консультации. Специалисты фирмы рассказывают обо всех возможностях на фондовом рынке, то есть в акции каких компаний выгодно вкладывать деньги.
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