Какое будущее ждет фондовый рынок США после выборов: свежий прогноз JPMorgan Президентские выборы в США состоятся ровно через неделю. Поэтому ведущие аналитики уже начали прогнозировать, как повлияет победа Дональда Трампа или Джо Байдена на фондовый рынок.

Главный стратег рынка акций JPMorgan Дубравко Лакос-Бухас считает, что в случае победы действующего президента США Дональда Трампа, темпы роста котировок акций будут исчисляться двузначными числами. Об этом сообщает Минфин с ссылкой на иностранные СМИ.

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Победа Дональда Трампа

Если президент-республиканец и дальше будет оставаться у власти, индекс крупнейших американских компаний S&P 500 до конца 2020 года может вырасти еще на 15% от текущего уровня, достигнув 3900 пунктов. По словам аналитика, это самый оптимистичный сценарий для фондового рынка.

Победа Джо Байдена

Если же следующим президентом США станет Джо Байден, рынок отреагирует на это довольно нейтрально, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Эксперт считает, что, вероятно, сразу после выборов демократы пообещают крупные бюджетные стимулы или привлечения финансирования для развития инфраструктуры. Именно эти факторы и приведут к росту котировок акций.

С другой стороны, налоговая политика Байдена, а именно повышение корпоративных налогов, будет иметь негативное влияние на американский фондовый рынок, считают в JPMorgan.

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Что известно о ситуации на рынке

Напряженность на рынке США проходит, несмотря на то, что времени до выборов осталось совсем мало. Индекс волатильности Cboe на протяжении нескольких недель колеблется на уровне 30. Инвесторов больше всего беспокоит то, что происходит в секторах экономики, которые чаще всего вспоминают кандидаты в президенты в ходу предвыборной кампании. Эксперты рынка убеждены, что именно такие отрасли первыми почувствуют изменения после выборов.

Что еще прогнозируют аналитики

В JPMorgan ожидают, что энергетика, финансы и здравоохранение будут расти быстрее, чем другие индустрии, независимо от результатов американских выборов. Именно эти сектора чаще всего упоминали Трамп и Байден во время своих выступлений.

По мнению аналитиков JPMorgan, акции энергетического и финансового секторов вырастут в цене, если выборы выиграет Дональд Трамп. Победа Джо Байдена положительно повлияет на ценные бумаги компаний, работающих в сферах зеленых технологий и альтернативных источников энергии.

Также, если президентом станет кандидат от Демократической партии США, может произойти перетекание денег инвесторов из американских акций роста в активы иностранных компаний. Последняя тенденция станет следствием повышения налогов, что планирует реализовать Байден.