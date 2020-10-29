До чого може призвести другий локдаун і як коментують ситуацію експерти – читайте аналітичний огляд Степана Джуса, аналітика компанії "Фрідом Фінанс Україна" для Інвестицій24.

Що таке локдаун? Ситуація, коли людям забороняється вільно входити і виходити з будівлі або певної зони у зв'язку з надзвичайною ситуацією. Останнім часом часто використовується у вигляді більш короткого позначення режиму повного або часткового обмеження соціальних контактів через пандемію коронавірусу.

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Епідеміологічна ситуація у світі залишається катастрофічною. Україна вийшла на 7 тисяч нових хворих коронавірусом майже щодоби. Кілька днів тому, 22 жовтня, в Україні зафіксували черговий рекорд кількості нових випадків інфікування за добу – 7 517 осіб.

Світову статистику кращою не назвеш. Новий максимум числа хворих на COVID-19 встановлений 24 жовтня, коли в усьому світі зафіксували майже 527 тисяч нових випадків за добу.

Попри невтішну статистику щодо кількості хворих коронавірусом, світові ринки демонструють позитивну для інвесторів динаміку, не кажучи вже про IPO, якими ця осінь перенасичена. Також слід зауважити, що карантин докорінно змінив становище деяких компаній і їхні акції подорожчали в кілька разів.

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Для прикладу, ціна акції розробників програми для відеоконференцій Zoom ще на початку березня цього року коливалася на рівні 100 доларів. Відтоді вартість цінних паперів технопідприємства стабільно зростає, а 16 жовтня досягла нового піку своєї ціни – 559 доларів за штуку.

Ще одним прикладом карантинного пожвавлення можна назвати біотехнологічну компанію Moderna. Після заяви про готовність до фінальної фази випробувань вакцини від COVID-19, акції компанії зросли в ціні ще більше. Зараз цінні папери Moderna у два рази дорожчі, ніж це було весною – близько 70 доларів за штуку.

Минулої середи, 21 жовтня, Кабінет міністрів України вирішив перейти на віддалений режим роботи з понеділка, 26 жовтня. Причиною цього є різке зростання кількості хворих на коронавірус. Це стало непрямим підтвердженням чуток про те, що влада тільки чекає місцевих виборів 25 жовтня, щоб відразу після їхнього проведення ввести локдаун – закриття країни на повний карантин, схоже до того, яке відбулося весною.

У всьому світі до цього ставляться дуже серйозно. Бельгія, Чехія вже закрилися. Великобританія закриває цілі регіони. Іспанія закрила Валенсію і Барселону. І ми до цього сценарію, схоже, теж йдемо,

– вважає Руслан Соболь, глава правління асоціації власників малого та середнього бізнесу.

Наскільки сильно постраждає сфера туризму

Під час закриття країни від зовнішнього світу передусім, вважають експерти, постраждає туризм. З весни цей вид бізнесу практично "ліг" і досі не прийшов до тями. Наслідки другого удару складно передбачити, проте українці вже до нього готуються.

Усе залежить від того, які обмеження будуть введені. Якщо закриють готелі, аеропорти, вокзали, то весь туризм закінчиться. Зараз вже планують відпочинок тільки на сьогодні-завтра. Якщо все закриють, то гуляти і відпочивати можна хіба що тільки в парках,

– вважає Ігор Голубаха, голова Всеукраїнської асоціації туроператорів.

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Яке становище ресторанного бізнесу

На другому місці тих, хто опинився під найсильнішим ударом, є сфера громадського харчування. Основною причиною цього є те, що ресторанний бізнес тісно пов'язаний як з міжнародним, так і з внутрішнім туризмом. При цьому він досі переживає кризу після удару першого локдауну, наслідки якого розходяться, як кола на воді.

За моїми прогнозами, до кінця року закриється 10% тих закладів, які вижили після першого локдауну. Багато бізнес-центрів працюють в неповну силу: співробітники на роботу не ходять, працюють віддалено. Клієнти тих закладів, які працювали на бізнес-ланчі, так і не повернулися. Виживають лише заклади, у яких є постійні клієнти,

– розповідає Ольга Насонова, директорка компанії "Ресторанний консалтинг".

Проте доставка продуктів харчування та готових страв з ресторанів швидкими темпами зростає. Це стосується як України, так і міжнародних ринків. На тлі карантинних заходів користуються популярністю кур’єрські послуги: Нова Пошта, Glovo, Raketa та інші – бенефіціари цих змін. Бізнес перебудувався і вийшов на новий рівень.



Доставка продуктів у карантин / Фото Anton Petrus, Getty Images

Варто звернути увагу на такі компанії та фінансові інструменти, які випускають ці емітенти (корпоративні облігації) чи інвестиційні пропозиції від них.

Прийдешнє закриття ресторанів у будь-якому випадку неминуче. Це природній процес у такій ситуації: слабші продовжують вибувати, а виживають на ринку ті заклади, які змогли залишитись прибутковими.

Багато підприємств чекали на локдаун після виборів: власники домовилися з орендодавцями та готувались. Але є й ті, хто змушений закривати свій бізнес. Карантин може стати спусковим гачком для тих, хто вагався щодо свого виходу з бізнесу. Найважчими для ринку стануть наступні пів року: хто впродовж цього періоду не закриється, той і залишиться.

Краще почуватимуться ті бари-ресторани, підкреслюють експерти, у кого в місцях їх локацій немає конкурентів, хто не залежить від зниження числа офісних працівників, а також від відвідувань сім'ями з дітьми.

Великий бізнес виживе

Великий бізнес відчуває себе набагато впевненіше, проте він давно готується до локдауну 2.0. Потрібно розуміти, розмови про другу хвилю пандемії восени не вщухають уже пів року, тому час і ресурси підготуватися були.

Великий бізнес не розслаблявся та вже налаштовувався на тривалий марафон. Бізнес перейшов в онлайн і комбінує склад співробітників. Іноземні компанії до середини наступного року взагалі відмовляються від офлайн-зустрічей,

– розповідає Ганна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації.

Однак і у великого бізнесу в перспективі очікуються проблеми: локдаун позначиться на звичайних людях, а вони є покупцями продукції компаній. Заробіток українців багато в чому пов'язаний з можливістю вільно пересуватися, а зупинка транспортного сполучення загрожує зниженням або втратою доходів.

Падіння купівельної спроможності населення вдарить і по компаніях. Обмеження повинні бути впроваджені з розумом і без шкоди: щоб і люди були здорові, і економіка продовжувала працювати. Якщо зупинити транспорт – це навряд чи вирішить усі проблеми, але може стати гірше, а при цьому люди все одно будуть хворіти,

– вважає Дерев'янко.

Зазвичай, великий бізнес представлений міжнародними компаніями, акції яких розміщені на українських (УБ, ПФТС) та іноземних біржах (Nasdaq, NYSE, LSE та ін.), у які можна інвестувати через ліцензованих брокерів.

Очікуване відновлення ритейлу

Як ми прогнозували ще на початку карантину, у березні-квітні 2020 року, ритейл, особливо мережі супермаркетів, почуваються досить непогано та виходять на докарантинний рівень. За підсумками травня товарообіг в основних секторах роздрібної торгівлі вийшов на докризовий рівень і практично досягнув показників лютого. Про це свідчить кількість і обсяги оплат товарів банківськими картами в мережі POS-терміналів за п'ять місяців, про що повідомила пресслужба ПриватБанку.

Продуктовий ритейл виходить із карантину та наразі без втрат. У березні та квітні, якщо порівнювати з лютим, безготівковий оборот у мережі продуктових магазинів виріс на 25%, у травні – на 23%.

У перші місяці карантину найбільшим було зростання безготівкового обороту в мережах аптек і магазинів медичних товарів: у березні в порівнянні з лютим на 30%. При цьому у травні в аптеках він впав на 18% у порівнянні з лютим.

За час карантину найбільшим було падіння безготівкового обороту в порівнянні з лютим на ринку електроніки та побутової техніки:

У березні воно склало 10%.

У квітні цей показник сягнув 43%.



Безконтактні платежі / Фото SVPhilon, Getty Images

При цьому, в травні обороти в цьому секторі торгівлі повернулися на докарантинний рівень.

За даними НБУ, упродовж січня-березня здійснено понад 1,18 мільйона безготівкових операцій на 503 мільярдів гривень – це 85,4% усіх операцій із картками та 54,6% від їхньої загальної суми.

За прогнозами НБУ, повне відновлення споживчих настроїв очікується у 2021 році, а зростання приватного споживання у 2021-2022 роках буде на рівні 5-7% на рік.

Оскільки більшість мереж супермаркетів – ТОВ, то інвестиційними інструментами зараз є тільки корпоративні облігації. Так, мережа товарів побутового призначення "ЄВА" відкривала магазини і в карантин. ТОВ "РУШ", якому належить мережа, робило це за рахунок збільшення попиту на ці товари та емітованих раніше корпоративних облігацій з ефективною дохідністю для інвесторів у 14,5% річних у гривні.

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Мікробізнес

Закриття економіки, всеосяжне закриття підприємств і відправлення населення на самоізоляцію б'є по бізнесу. Передусім страждає малий бізнес, який дуже вразливий і залежить від торгівлі та купівельної спроможності населення.

Малий і середній бізнес абсолютно проти локдауну, соціальні наслідки якого складно підрахувати. Адже в умовах жорсткого карантину реальний сектор економіки не працює.

Ще гірше доведеться мікробізнесу, поріг виживання якого один місяць: реалізатори на ринку, продавці в кіосках і так далі. По суті, це навіть і не бізнес в його класичному розумінні, кажуть експерти, а самозайняті особи, які фактично забезпечують собі зарплату. За словами Сергія Доротича, глави Союзу захисту підприємництва, після першого локдауну, на 30% скоротилася сфера послуг.

Ми ще не відійшли від першого карантину, його наслідки відчуються тільки до кінця цього року. Але незрозумілий формат локдауну. Адже як це повинно було працювати навесні? Все закривається і вводяться додаткові заходи: збільшуються ліжко-місця, закуповується обладнання,

– упевнений Доротич.

Хто постраждає сильніше за всіх: думка експертів

Володимир Тихомиров, головний економіст BCS Global Markets вважає, що від повторного карантину програють усі галузі економіки. Однак найбільшої шкоди можуть понести сектори, безпосередньо пов'язані зі споживанням: торгівля, туризм, громадське харчування, транспорт, сфера послуг. Він припускає, що менше будуть пошкоджені експортні сектори, але тільки якщо погіршення ситуації з пандемією сильно не торкнеться світової економіки. Також, за словами Тихомирова трохи краще можуть відчувати себе ІТ, банківський сектор, а також стратегічні галузі, контрольовані державою – наприклад, ОПК.

Протилежну думку висловила Софія Донець, економістка інвестиційної компанії "Ренесанс Капітал". Її прогнози значно оптимістичніші: у разі введення повторних карантинних обмежень вплив на економіку буде значно меншим, ніж навесні.

Ми бачили це з досвіду інших країн, які пройшли другу хвилю, в тому числі в нашому регіоні: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Ми не очікуємо повернення режиму "неробочих днів", масового закриття непродовольчих магазинів і підприємств сфери послуг,

– сказала Софія Донець.

Вона вважає, що бізнес набув досвіду роботи в умовах пандемії, розширивши перелік товарів і послуг, які можна придбати онлайн, а також мережі доставки. Однак економістка зазначила, що, як і під час першого карантину, найбільший удар може припасти на сектор споживчих послуг – передусім сферу розваг. А ось значного зниження роздрібної торгівлі Софія Донець радить не чекати.

Підтвердила слова своїх колег і дала більш загальну оцінку ситуації Наталія Орлова, головна економістка Альфа-Банку. Вона припустила, що найімовірніше посилиться спад ВВП.

Якщо розглядати картину по другому кварталу і конкретні сегменти, то видно, що найсильніше постраждав готельний і туристичний бізнес, сегмент послуг, бізнес, пов'язаний з подорожами. Далі, безумовно, буде спад у торгівлі та транспорті. Результат цих секторів буде сильно залежати від другої хвилі. Але абсолютно точно, це найбільш потерпілі галузі.

Ми сходимось в оцінці постраждалих галузей та секторів економіки з гравцями ринку. Упродовж 9 місяців з початку падіння світових фондових індексів, знову бачимо зменшення людей на вулицях, у транспорті та в бізнес-центрах. Більшість роботодавців починають переводити своїх працівників на режим віддаленої роботи.