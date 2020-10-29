Локдаун 2.0: насколько все серьезно в Украине и к чему готовиться населению и бизнесу
Пандемия коронавируса пошатнула все сферы человеческой жизни. Мир готовится к новому усилению карантина, поскольку количество больных с каждым днем растет. И Украина здесь не является исключением.
К чему может привести второй локдаун и как комментируют ситуацию эксперты – читайте аналитический обзор Степана Джуса, аналитика компании "Фридом Финанс Украина" для Инвестиций24.
Что такое локдаун?Ситуация, когда людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. В последнее время часто используется в виде более краткого обозначения режима полного или частичного ограничения социальных контактов из-за пандемии коронавируса.
Актуально: Пенсия в Украине: почему не стоит полагаться на государство и как обеспечить безбедную старость
Пандемия против мира: о чем свидетельствуют последние данные
Эпидемиологическая ситуация в мире остается катастрофической. Украина вышла на 7000 новых больных коронавирусом в сутки. Несколько дней назад, 22 октября, в Украине зафиксировали очередной рекорд количества новых случаев инфицирования за сутки – 7517 человек.
Мировая статистика не намного лучше. Новый максимум числа больных COVID-19 установлен 24 октября, когда во всем мире зафиксировали почти 527 000 новых случаев за сутки.
Несмотря на неутешительную статистику касательно количества больных коронавирусом, мировые рынки демонстрируют положительную для инвесторов динамику, не говоря уже об IPO, которыми эта осень перенасыщена. Также следует заметить, что карантин в корне изменил положение некоторых компаний и их акции подорожали в несколько раз.
Узнайте больше о доходах компаний: Сезон корпоративной отчетности и выборы в США: что предлагает рынок акций инвесторам
Например, цена акции разработчиков программы для видеоконференций Zoom еще в начале марта этого года колебалась на уровне 100 долларов. С тех пор стоимость ценных бумаг техпредприятия стабильно растет, а 16 октября достигла нового пика своей цены – 559 долларов за штуку.
Еще одним примером карантинного оживления можно назвать биотехнологическую компанию Moderna. После заявления о готовности к финальной фазе испытаний вакцины от COVID-19, акции компании выросли в цене еще больше. Сейчас ценные бумаги Moderna в два раза дороже, чем это было весной – около 70 долларов за штуку.
Кабмин идет на карантин
В прошлую среду, 21 октября, Кабинет министров Украины решил перейти на удаленный режим работы с понедельника, 26 октября. Причиной этого является резкий рост количества больных коронавирусом. Это стало косвенным подтверждением слухов о том, что власть только ждет местных выборов 25 октября, чтобы сразу после их проведения ввести локдаун - закрытие страны на полный карантин, подобно тому, которое произошло весной.
Во всем мире к этому относятся очень серьезно. Бельгия, Чехия уже закрылись. Великобритания закрывает целые регионы. Испания закрыла Валенсию и Барселону. И мы к этому сценарию, похоже, тоже идем,
– считает Руслан Соболь, глава правления ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса.
Насколько сильно пострадает сфера туризма
Во время закрытия страны от внешнего мира прежде всего, считают эксперты, пострадает туризм. С весны этот вид бизнеса практически "лег" и до сих пор не пришел в себя. Последствия второго удара сложно предсказать, однако украинцы уже к нему готовятся.
Все зависит от того, какие ограничения будут введены. Если закроют гостиницы, аэропорты, вокзалы, то весь туризм закончится. Сейчас уже планируют отдых только на сегодня-завтра. Если все закроют, то гулять и отдыхать можно разве что только в парках,
– считает Игорь Голубаха, председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров.
Пандемия и авиарынок: Как авиарынок восстанавливается от коронакризиса и чего ждать инвесторам: изменения и прогнозы
Какое положение ресторанного бизнеса
На втором месте тех, кто оказался под сильнейшим ударом, является сфера общественного питания. Основной причиной этого является то, что ресторанный бизнес тесно связан как с международным, так и с внутренним туризмом. При этом он до сих пор переживает кризис после удара первого локдауна, последствия которого расходятся, как круги на воде.
По моим прогнозам, до конца года закроется 10% тех заведений, которые выжили после первого локдауна. Многие бизнес-центров работают в неполную силу: сотрудники на работу не ходят, работают удаленно. Клиенты тех заведений, которые работали на бизнес-ланчи, так и не вернулись. Выживают только учреждения, в которых есть постоянные клиенты,
– рассказывает Ольга Насонова, директор компании "Ресторанный консалтинг".
Однако доставка продуктов питания и готовых блюд из ресторанов быстрыми темпами растет. Это касается как Украины, так и международных рынков. На фоне карантинных мер пользуются популярностью курьерские услуги: Новая Почта, Glovo, Raketa и другие – бенефициары этих изменений. Бизнес перестроился и вышел на новый уровень.
Доставка продуктов в карантин / Фото Anton Petrus, Getty Images
Бесконтактные платежи / Фото SVPhilon, Getty Images
При этом в мае обороты в этом секторе торговли вернулись на докризисный уровень.
По прогнозам НБУ, полное восстановление потребительских настроений ожидается в 2021 году, а рост частного потребления в 2021-2022 годах будет на уровне 5-7% в год.
Поскольку большинство сетей супермаркетов – ООО, то инвестиционными инструментами сейчас являются только корпоративные облигации. Так, сеть товаров бытового назначения "ЕВА" открывала магазины и в карантин. ООО "РУШ", которому принадлежит сеть, делало это за счет увеличения спроса на эти товары и эмитированных ранее корпоративных облигаций с эффективной доходностью для инвесторов в 14,5% годовых в гривне.
Инвестиционные возможности: Что такое ETF: чем этот финансовый инструмент может заинтересовать инвесторов
Микробизнес
Закрытие экономики, всеобъемлющее закрытия предприятий и отправления населения на самоизоляцию бьет по бизнесу. Прежде всего страдают малые предприятия, которые очень уязвимы и зависят от покупательной способности населения.
Малый и средний бизнес абсолютно против локдауна, социальные последствия которого сложно подсчитать. Ведь в условиях жесткого карантина реальный сектор экономики не работает.
Еще хуже придется микробизнесу, порог выживания которого один месяц: реализаторы на рынке, продавцы в киосках и так далее. По сути, это даже не бизнес в его классическом понимании, говорят эксперты, а самозанятые лица, которые фактически обеспечивают себе зарплату. По словам Сергея Доротича, главы Союза защиты предпринимательства, после первого локдауна на 30% сократилась сфера услуг.
Мы еще не отошли от первого карантина, его последствия можно будет почувствовать только до конца этого года. Но непонятен формат локдауна. Ведь как это должно было работать весной? Все закрывается и вводятся дополнительные меры: увеличиваются койко-места, закупается оборудование,
– уверен Доротич .
Кто пострадает сильнее других: мнение экспертов
Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets считает, что от повторного карантина проигрывают все отрасли экономики. Однако самый большой вред могут понести сектора, непосредственно связанные с потреблением: торговля, туризм, общественное питание, транспорт, сфера услуг. Он предполагает, что меньше будут повреждены экспортные сектора, но только если ухудшение ситуации с пандемией сильно не коснется мировой экономики. Также, по словам Тихомирова, получше могут чувствовать себя IT, банковский сектор, а также стратегические отрасли, контролируемые государством, например, ОПК.
Противоположное мнение высказала София Донец, экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал". Ее прогнозы более оптимистичные: в случае введения повторного карантина влияние на экономику будет значительно меньше, чем весной.
Мы видели это по опыту других стран, которые прошли вторую волну, в том числе в нашем регионе: Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Мы не ожидаем возвращения режима «нерабочих дней», массового закрытия непродовольственных магазинов и предприятий сферы услуг,
– сказала София Донец.
Она считает, что бизнес приобрел опыт работы в условиях пандемии, расширив перечень товаров и услуг, которые можно приобрести онлайн, а также сети доставки. Однако экономистка отметила, что, как и во время первого карантина, самый большой удар может прийтись на сектор потребительских услуг – прежде всего сферу развлечений. А вот значительного снижения розничной торговли София Донец советует не ждать.
Подтвердила слова своих коллег и дала более общую оценку ситуации Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка. Она предположила, что скорее всего усилится спад ВВП.
Если рассматривать картину по второму кварталу и конкретные сегменты, то видно, что сильнее всего пострадал гостиничный и туристический бизнес, сегмент услуг, бизнес, связанный с путешествиями. Далее, безусловно, будет спад в торговле и транспорте. Результат этих секторов будет сильно зависеть от второй волны. Но совершенно точно, это наиболее пострадавшие отрасли.
Мы сходимся в оценке пострадавших отраслей и секторов экономики с игроками рынка. В течение 9 месяцев с начала падения мировых фондовых индексов, снова видим уменьшение людей на улицах, в транспорте и в бизнес-центрах. Большинство работодателей начинают переводить своих работников на режим удаленной работы.
Интересно: Как заработать на падении фондового рынка: в какие активы уместно вкладывать деньги
Кто выигрывает от повторного локдауна
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что, вероятно, экономику, как раньше, не будут закрывать.
Всемирная организация здравоохранения признала, что Швеция пошла по рациональному пути. Поэтому шведскую модель может унаследовать весь мир:
- ношение масок;
- отмена массовых мероприятий;
- отсутствие полного закрытия экономики и тотального карантина.
Евгений Коган говорит, что в случае введения жестких ограничений вдруг, придется накачивать мировую экономику десятками триллионов долларов. В то же время, профессор назвал отрасли, которые выигрывают от пандемии – фармацевтические компании и фирмы, которые ориентированы на онлайн-коммуникации, также на высоком уровне спрос на загородное жилье.
Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений солидарен с коллегой. Однако он назвал больше тех, кому выгоден карантин.
Падение ВВП может быть больше, чем ожидалось, но голода и холода не будет. Кому будет хуже, чем в августе? Промышленное производство - падение большое, услуги провалятся, грузооборот транспорта снизится. Численность официальных безработных будет расти. Кому будет лучше всех? Медикаменты, моющие средства, спецодежда, оборудование.
Согласно последним данным Госкомстата, по состоянию на 24 августа 2020 года, по результатам исследования динамики рабочей силы во втором квартале количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 15,7 миллиона человек. Количество безработного населения в возрасте 15 лет – 1,7 миллиона человек.
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составлял 9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,9% и достиг уровня первого квартала 2016 года.
Выборы 2020
Что касается Украины и местных выборов, то почти 1,3 миллиарда гривен направили на выборы из Фонда борьбы с коронавируса. Таким образом, субвенции на местные выборы сократили, она должна была быть 2,155 миллиарда гривен.
Сейчас окончательных результатов от ЦИК нет, они должны быть 3-5 ноября. Все в ожидании того как каждый глава города и области отреагирует на карантинные меры и увеличение заболеваемости коронавирусом.
Что касается выборов Президента США 2020 года, то в досрочном голосовании по состоянию на 28 октября приняли участие уже более 74 миллиона жителей. Об этом сообщает неправительственная организация United States Election Project.
Как и на прошлых выборах, все избиратели могут проголосовать по почте или лично прийти на избирательный участок в основной день голосования, который назначен на 3 ноября.
Динамика американского фондового индекса/ График "Фридом Финанс Украина"
Этот год для большинства стал одним из самых тяжелых как психологически, так и финансово. Хотя инвесторы, которые являются меньшинством, получают гораздо больше выгоды от инструментов хеджирования рисков: фьючерсов, опционов, еврооблигаций в иностранных валютах.
-
Як розвивається сфера кибербезопасности в реалиях 2020 года: тренды и игроки рынка5 октября , 17:15
-
Какое будущее ждет фондовый рынок США после выборов: что будет с акциями – прогноз JPMorgan27 октября , 15:48
-
Бизнес Cisco стремительно развивается: аналитики рекомендуют инвестировать в акции компании28 октября , 14:01