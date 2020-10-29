Пандемия коронавируса пошатнула все сферы человеческой жизни. Мир готовится к новому усилению карантина, поскольку количество больных с каждым днем ​​растет. И Украина здесь не является исключением.

К чему может привести второй локдаун и как комментируют ситуацию эксперты – читайте аналитический обзор Степана Джуса, аналитика компании "Фридом Финанс Украина" для Инвестиций24.

Что такое локдаун? Ситуация, когда людям запрещается свободно входить и выходить из здания или определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией. В последнее время часто используется в виде более краткого обозначения режима полного или частичного ограничения социальных контактов из-за пандемии коронавируса.

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Пандемия против мира: о чем свидетельствуют последние данные

Эпидемиологическая ситуация в мире остается катастрофической. Украина вышла на 7000 новых больных коронавирусом в сутки. Несколько дней назад, 22 октября, в Украине зафиксировали очередной рекорд количества новых случаев инфицирования за сутки – 7517 человек.

Мировая статистика не намного лучше. Новый максимум числа больных COVID-19 установлен 24 октября, когда во всем мире зафиксировали почти 527 000 новых случаев за сутки.

Несмотря на неутешительную статистику касательно количества больных коронавирусом, мировые рынки демонстрируют положительную для инвесторов динамику, не говоря уже об IPO, которыми эта осень перенасыщена. Также следует заметить, что карантин в корне изменил положение некоторых компаний и их акции подорожали в несколько раз.

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Например, цена акции разработчиков программы для видеоконференций Zoom еще в начале марта этого года колебалась на уровне 100 долларов. С тех пор стоимость ценных бумаг техпредприятия стабильно растет, а 16 октября достигла нового пика своей цены – 559 долларов за штуку.

Еще одним примером карантинного оживления можно назвать биотехнологическую компанию Moderna. После заявления о готовности к финальной фазе испытаний вакцины от COVID-19, акции компании выросли в цене еще больше. Сейчас ценные бумаги Moderna в два раза дороже, чем это было весной – около 70 долларов за штуку.

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Кабмин идет на карантин

В прошлую среду, 21 октября, Кабинет министров Украины решил перейти на удаленный режим работы с понедельника, 26 октября. Причиной этого является резкий рост количества больных коронавирусом. Это стало косвенным подтверждением слухов о том, что власть только ждет местных выборов 25 октября, чтобы сразу после их проведения ввести локдаун - закрытие страны на полный карантин, подобно тому, которое произошло весной.

Во всем мире к этому относятся очень серьезно. Бельгия, Чехия уже закрылись. Великобритания закрывает целые регионы. Испания закрыла Валенсию и Барселону. И мы к этому сценарию, похоже, тоже идем,

– считает Руслан Соболь, глава правления ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса.

Насколько сильно пострадает сфера туризма

Во время закрытия страны от внешнего мира прежде всего, считают эксперты, пострадает туризм. С весны этот вид бизнеса практически "лег" и до сих пор не пришел в себя. Последствия второго удара сложно предсказать, однако украинцы уже к нему готовятся.

Все зависит от того, какие ограничения будут введены. Если закроют гостиницы, аэропорты, вокзалы, то весь туризм закончится. Сейчас уже планируют отдых только на сегодня-завтра. Если все закроют, то гулять и отдыхать можно разве что только в парках,

– считает Игорь Голубаха, председатель Всеукраинской ассоциации туроператоров.