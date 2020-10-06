Большое количество непонятных терминов и инструментов в мире финансов наталкивает людей на мысль, что это слишком сложно и недоступно. Однако инвестиционные компании облегчили жизнь как начинающим, так и опытным игрокам рынка, создав ETF.

Подробнее об этом инструменте – его особенностях, видах, преимуществах и рисках – рассказал эксперт компании "Фридом Финанс Украина" Александр Грановский. Узнайте больше о ETF на Инвестиции24.

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Что такое ETF простыми словами?

Сокращенно от "Exchange Traded Fund", что с английского переводится как "торгуемый на бирже фонд" (биржевой инвестиционный фонд). Это оптимизирован под массового инвестора обычный ПИФ (паевой инвестиционный фонд), или, как его называют на Западе – взаимный фонд (Mutual Fund). Различия в том, что ETF собирают на основе определенного биржевого индекса, а торгуются они как обычные ценные бумаги, не требующие активного управления.

То есть на ETF можно заработать столько, сколько получит рынок в целом, в пределах индекса, к которому они привязаны.

Сегодня существуют тысячи подобных фондов, 2280 из них вращаются на рынке США. В них вложено около пяти триллионов долларов.

Для чего создан ETF?

Объяснить популярность ETF среди инвесторов во всем мире просто: удачная идея, которую заложили в биржевой инвестиционный фонд.

Долгие годы в вопросе инвестиций мирно сосуществовали две главные парадигмы:

Доверительное управление, в котором вы не берете активного участия. Брокеридж и самостоятельное инвестирование.

Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. В частности, управляющая компания взимает комиссии, причем не во всех случаях понятно, за что именно. Бывает так, что активного управления портфелем фонда как такового нет. Сам рынок растет, а паевой фонд не способен даже повторить его положительный результат. За провал, который может сопровождаться во время кризиса, ответственная управляющая компания – не защитила, не дала 100% гарантии.

ETF выделяется на этом фоне своей понятностью и удобством. Ведь вы можете не только зарабатывать на его приросте или падении (зависит от выбранного ETF), но и на дивидендах, которые платит фонд.

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Как работает ETF?

Допустим, мы хотим "повторить" американский индекс S&P 500, куда входят 500 "лучших" публичных компаний США. В течение года он поднялся на 2,6% в долларовом эквиваленте, и это неплохая валютная доходность.

Например, у нас есть 10 миллионов долларов. Находим структуру S&P 500, смотрим долю всех компаний и добавляем их акции в такой пропорции, чтобы полученная сумма активов была равна нашему капиталу: Apple – на 391 тысяч долларов, Microsoft – на 308 тысяч долларов, Amazon – на 268 тысяч долларов и так далее.

Таким образом мы упрощенно продублировали историю создания первого ETF. В идеале динамика стоимости нашего биржевого фонда в точности будет зависеть от изменения индекса S&P 500. На практике в любой момент цена ETF может отличаться от "честной" стоимости всего портфеля.

Какие бывают ETF?

Индексные ETF

Это самые популярные ETF, которые состоят из акций, входящих в основные биржевые индексы (S&P500, NASDAQ) и дублируют динамику их колебаний. Основными ETF индекса S&P500 являются: SPDR S&P 500, iShares S&P 500 Index, Vanguard S&P 500.

На индекс NASDAQ 100 – это ETF QQQ. Существуют ETF и на основные мировые индексы: промышленный индекс Доу-Джонса, немецкий DAX, японский Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и многие другие.

Секторальные ETF

Их основное назначение – показывать отдельный сегмент рынка (нефтегазовый, аграрный, финансовый, индустрию биотехнологий и т.д.). Например, сегодня можно воспользоваться ростом ETF биотеха и фармацевтики. Ведь в условиях пандемии ряд компаний взялась за разработку вакцины от коронавируса.

Сырьевые ETF

Основная задача таких биржевых активов – копировать ценовые колебания сырья. Если вы не хотите покупать золото или медь, или не имеете доступа к рынку металлов, тогда можете купить ETF на такой актив. Так вам удастся застраховать свой портфель от падения рынка или просто заработать на росте стоимости сырья. ETF на золото, серебро, платину используют как страховку на случай падения рынка.

Облигационные ETF

Позволяют застраховать свои позиции в период нестабильности на рынках или зарабатывать на облигациях, не покупая базовый актив. Выгодные для инвесторов с малым капиталом, которые хотят вложиться в облигации.

Обратные ETF

Такой биржевой инструментов позволяет получать прибыль на росте в моменты падения базового актива. Его основная задача – страховать позиции в период нестабильности. Одними из самых распространенных ETF на индекс S&P500 и NASDAQ является SDS и SQQQ.

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Преимущества ETF для инвесторов

Компания, которая управляет индексным фондом, не занимается активным управлением. Она вкладывает деньги в создание инфраструктуры: выбор провайдера, который собирает желаемый индекс, выбор депозитария и т.д. Состав фонда и доходность здесь раскрываются ежеминутно, поскольку активы, входящие в ETF торгуются на бирже. За этими показателям следят регуляторы.

На этом управление заканчивается. Поэтому комиссии здесь низкие.

В крупнейших руководящих инвестиционных компаниях США ( BlackRock & Vanguard) комиссия за управление составляет 0.1%. Интересно, что в менее развитых представителей этот показатель может доходить до 2%.

Биржевые индексные фонды имеют высокую ликвидность. То есть их можно продать в любой момент в течение дня, пока идут торги на бирже, и сразу получить деньги на счет. В ПИФе придется ждать три рабочих дня. Это не прихоть управляющих компаний, так прописано в нормативных документах.

Инвестиции в ETF – достаточно стабильны и безопасны. Например, вложив 1000 долларов в конце 2010 года в ETF VANGUARD INDEX FUNDS (тикер VOO), который отслеживает индекс широкого рынка S&P500, инвестор получил бы прибыль в размере 2020,5 долларов. Причина такого роста выручки в том, что на протяжении 10 лет доходность этого инструмента, даже с учетом периодических кризисов, на сегодня составляет +202,05%.



Как можно заработать на ETF VANGUARD INDEX FUNDS / График "Фридом Финанс Украина"

Какие есть риски при покупке ETF?

Вложения в ETF соотносят с умными рисками. Если закроется ETF-провайдер или сам фонд ETF (что бывает не так уж редко), инвестор не потеряет деньги. Так же, как и в случае с ПИФом, здесь есть свой депозитарий. В случае банкротства управляющая компания передаст активы в управление другого предприятия или продаст ценные бумаги на рынке, чтобы выплатить владельцам их средства.

Наиболее вероятный риск для владельцев ETF, как и для любых инвестиционных инструментов, связанный со снижением их стоимости. Прежде всего следует регулярно следить за динамикой цен фонда. Ведь биржевой фонд повторяет индекс, к которому он привязан, а большинство индексов, особенно на основе акций, "скачут" не останавливаясь.

Итак, ETF не такой уж сложный и непонятный инструмент как может показаться на первый взгляд. Он открывает большие возможности в инвестировании и управлении рисками. Главное, в самом начале, проконсультироваться со специалистом, чтобы он сформулировал соответствующую стратегию под ваши запросы и капитал.