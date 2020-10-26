Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. объявила о завершении набора добровольцев для проведения заключительной третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от коронавируса.

В результате акции предприятия подорожали до 70,84 доллара в ходе торгов 22 октября, сообщается в блоге инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина". Однако уже на следующий день, 23 октября, стоимость активов Moderna опустилась на 0,44%, достигнув 70,53 доллара.



Динамика цены акций Moderna / График "Фридом Финанс Украина"

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Что в планах у компании

Предприятие, которое сегодня является одним из ведущих мировых разработчиков вакцины от коронавируса, набрало необходимое количество добровольцев. Поэтому компания обратилась к регуляторам, отметив, что ей удалось собрать 30 000 волонтеров, которые, в свою очередь, согласились принять участие в исследовании безопасности и эффективности препарата.

Среди добровольцев есть и лица, относящиеся к группе риска - таких среди желающих протестировать вакцину 42%, из них 7000 человек – люди старше 65 лет, а еще 5000 – с хроническими заболеваниями.

Испытания вакцины Moderna

Тестирование препарата американской компании происходит довольно быстро. В частности, более 25 000 добровольцев уже вакцинированы.

Кроме того, Moderna планирует обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), чтобы получить разрешение на использование своей вакцины от COVID-19 в экстренных случаях. Компания соберет данные о безопасности препарата по итогам двух месяцев после того, как его протестует половина участников исследования.

Если Moderna сможет получить такое разрешение от FDA, тогда ее вакцину можно будет применять в отдельных случаях уже через несколько месяцев. Это позволит биотехкомпании получить существенное коммерческое преимущество и еще быстрее собрать данные, необходимые для полноценного одобрения своей вакцины от коронавируса американским регулятором и, как результат, начать полномасштабный запуск вакцинации с помощью препарата mRNA-1273.