Американська біотехнологічна компанія Moderna Inc. оголосила про завершення набору добровольців для проведення завершальної третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу.

У результаті акції підприємства подорожчали до 70,84 долара в ході торгів 22 жовтня, повідомляється в блозі інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна". Однак уже наступного дня, 23 жовтня, вартість активів Moderna опустилася на 0,44%, досягнувши 70,53 долара.



Динаміка ціни акцій Moderna / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

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Що далі в планах у компанії

Підприємство, яке сьогодні є одним із провідних світових розробників вакцини від коронавірусу, набрало необхідну кількість добровольців. Тому компанія звернулася до регуляторів, зазначивши, що їй вдалося зібрати 30 тисяч волонтерів, які, своєю чергою, погодилися взяти участь у дослідженні безпеки й ефективності препарату.

З-поміж добровольців є і особи, які належать до групи ризику, – таких серед охочих протестувати вакцину 42%, з них 7 тисяч осіб – люди старше 65 років, а ще 5 тисяч – з хронічними захворюваннями.

Випробування вакцини Moderna

Тестування препарату американської компанії відбувається доволі швидко. Зокрема, понад 25 тисяч добровольців уже вакциновані.

Окрім того, Moderna планує звернутися до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), щоб отримати дозвіл на використання власної вакцини від COVID-19 в екстрених випадках. Компанія збере дані щодо безпеки препарату за підсумками двох місяців після того, як його протестує половина учасників дослідження.

Якщо Moderna зможе отримати такий дозвіл від FDA, тоді її вакцину можна буде застосовувати в окремих випадках уже через кілька місяців. Це дасть змогу біотехкомпанії отримати суттєву комерційну перевагу й ще швидше зібрати дані, необхідні для повноцінного схвалення своєї вакцини від коронавірусу американським регулятором і, як результат, почати повномасштабний запуск вакцинації за допомогою препарату mRNA-1273.