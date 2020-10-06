Пенсия в Украине: почему не стоит полагаться на государство и как обеспечить безбедную старость
В Украине с каждым годом уменьшается количество трудоспособного населения. Этот факт констатировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время лекции в Национальном университете "Львовская политехника". Политик отметил, что последствия такой тенденции печальные – через 15 лет государство не сможет гарантировать выплаты пенсионерам.
Что бы ни произошло через 10-15 лет, стоит уже сегодня задуматься над тем, как обеспечить себе комфортную старость. Однако для этого недостаточно накапливать наличные и хранить деньги где-то дома. Стоит воспользоваться современными способами заработка, инвестировав средства в активы финансового рынка. Как обеспечить свое финансовое положение на пенсии и куда лучше вкладывать деньги, чтобы в старости жить безбедно – читайте в материале Дениса Белого, аналитика компании "Фридом Финанс Украина", для Инвестиций24.
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Ученые всех стран обращаются к властям с просьбой обратить внимание на общемировой тренд старения населения и снижения темпов рождаемости. Ведь это влечет за собой дополнительную нагрузку на трудоспособное население и социальную составляющую экономической системы каждой страны.
Рисунок 1. Динамика населения в возрасте от 65 лет и коэффициент рождаемости в странах ОЭСР
В частности, нагрузка на экономику выражается в том, что каждый человек в течение всей трудовой деятельности осуществляет обязательные отчисления в государственный пенсионный фонд. Это, так называемый, первый уровень пенсионной системы под названием "солидарная пенсия". Суть ее заключается в том, чтобы обеспечить минимально необходимый уровень жизни нетрудоспособного населения. И, конечно же, с учетом общей тенденции к увеличению доли населения старшего возраста, отчисления трудоспособного населения уже просто не смогут покрывать потребности растущего числа пенсионеров.
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Как накопить на пенсию в Украине
Оптимальное решение – перейти к индивидуальному формированию стратегии пенсионных накоплений. То есть начать откладывать деньги на безбедную старость, инвестировав в ценные бумаги и другие финансовые инструменты, как это делают граждане экономически развитых стран.
- Например, более 60% занятого населения Литвы и Польши открывают индивидуальные пенсионные счета.
- Более половины трудоспособных бельгийцев и ирландцев могут рассчитывать на пенсионные отчисления, которые делают работодатели в пользу собственных сотрудников.
Рисунок 2. Общая доля занятого населения в накопительной пенсионной системе по типу пенсионного плана, данные за 2017 год / Источник OECD Global Pension Statistics
В Украине, к сожалению, нет достаточного количества финансовых инструментов, которые на 100% покрывали бы потребность населения в индивидуальных пенсионных накоплениях. Отсутствие второго уровня пенсионного обеспечения и ограниченный третий уровень (0,08% отношение стоимости активов негосударственных пенсионных фондов к ВВП Украины в 2019 году) заставляют украинцев самостоятельно искать способы сбережений средств на пенсию путем индивидуального инвестирования.
Уровни пенсионной системы Украины – что о них известно?Первый уровень новой пенсионной системы – реформированная солидарная пенсионная система, которая с развитием других двух уровней сможет выполнять функцию социальной безопасности для граждан преклонного возраста.
Второй уровень – общеобязательная накопительная пенсионная система на основе персональных пенсионных счетов граждан при участии в уплате пенсионных взносов работников и работодателей (и, возможно, государства).
Третий уровень – добровольное накопительное негосударственное пенсионное обеспечение на основе персональных пенсионных счетов граждан с различными налоговыми стимулами для уплаты пенсионных взносов как для работников, так и для работодателей.
Как обеспечить старость: способы получения негосударственной пенсии в Украине
Для того, чтобы накапливать деньги можно использовать долгосрочные инструменты с фиксированной доходностью. Здесь важно зафиксировать как можно большую ставку доходности по четко определенным рискам.
Например, купив облигацию крупной американской компании (Apple, Amazon, Alphabet) на спаде рынка, можно обеспечить себе доходность в 3,5-4,5% в долларах США в 2036-2040 годах.
Также можно выделить от 25% до 50% пенсионного портфеля на акции "голубых фишек" – компаний, от результатов деятельности которых зависят целые сектора экономики: Coca Cola, Visa, PepsiСo, Facebook и тому подобное. Эти предприятия – лидеры рынка, а их активы постоянно растут, что и гарантирует инвестору стабильно высокий доход.
Следует помнить, что при формировании пенсионного портфеля не стоит полагаться на краткосрочные стратегии. Лучше всего здесь – применить принцип покупки недооцененных активов. То есть, вкладывать деньги только в те бумаги, которые просели в цене из-за временных трудностей, преодолев которые, такие активы смогут продолжить масштабирования бизнеса и увеличенияёе прибыли.
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Если вы неопытный инвестор, тогда самая лучшая стратегия – заполнить часть портфеля акциями индексного фонда SPY, который полностью дублирует динамику американского индекса широкого рынка S&P500. Это позволит вам диверсифицировать риски и инвестировать в рынок в целом, а не в отдельно взятую компанию. Особенно, эта стратегия подойдет, если у вас небольшой бюджет.
Рисунок 3. Пример инвестиционного портфеля
На Рисунке 3 показан пример портфеля, который может составить каждый украинец, имея 10 000 долларов, которые он хочет отложить себе на пенсию. Хотя сумма и может показаться высокой, однако индикативная доходность такого портфеля составляет от 3% до 10% ежегодного прироста стоимости активов. И это только один из множества вариантов разместить свои средства и получить при выходе на пенсию надежную "финансовую подушку".
Главное помнить – деньги, которые не работают "сьедает" инфляция, но и входить в длительно растущий актив не стоит, чтобы не стать последним покупателем.