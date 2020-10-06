В Украине с каждым годом уменьшается количество трудоспособного населения. Этот факт констатировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время лекции в Национальном университете "Львовская политехника". Политик отметил, что последствия такой тенденции печальные – через 15 лет государство не сможет гарантировать выплаты пенсионерам.

Что бы ни произошло через 10-15 лет, стоит уже сегодня задуматься над тем, как обеспечить себе комфортную старость. Однако для этого недостаточно накапливать наличные и хранить деньги где-то дома. Стоит воспользоваться современными способами заработка, инвестировав средства в активы финансового рынка. Как обеспечить свое финансовое положение на пенсии и куда лучше вкладывать деньги, чтобы в старости жить безбедно – читайте в материале Дениса Белого, аналитика компании "Фридом Финанс Украина", для Инвестиций24.

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Новые социальные вызовы для человечества

Ученые всех стран обращаются к властям с просьбой обратить внимание на общемировой тренд старения населения и снижения темпов рождаемости. Ведь это влечет за собой дополнительную нагрузку на трудоспособное население и социальную составляющую экономической системы каждой страны.



Рисунок 1. Динамика населения в возрасте от 65 лет и коэффициент рождаемости в странах ОЭСР

В частности, нагрузка на экономику выражается в том, что каждый человек в течение всей трудовой деятельности осуществляет обязательные отчисления в государственный пенсионный фонд. Это, так называемый, первый уровень пенсионной системы под названием "солидарная пенсия". Суть ее заключается в том, чтобы обеспечить минимально необходимый уровень жизни нетрудоспособного населения. И, конечно же, с учетом общей тенденции к увеличению доли населения старшего возраста, отчисления трудоспособного населения уже просто не смогут покрывать потребности растущего числа пенсионеров.

В результате такая неутешительная тенденция приведет к сокращению и без того минимальных отчислений. На сегодня пенсионные выплаты из государственного фонда составляют в среднем 100 долларов на одного пенсионера в Украине.

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Как накопить на пенсию в Украине

Оптимальное решение – перейти к индивидуальному формированию стратегии пенсионных накоплений. То есть начать откладывать деньги на безбедную старость, инвестировав в ценные бумаги и другие финансовые инструменты, как это делают граждане экономически развитых стран.

Например, более 60% занятого населения Литвы и Польши открывают индивидуальные пенсионные счета.

Более половины трудоспособных бельгийцев и ирландцев могут рассчитывать на пенсионные отчисления, которые делают работодатели в пользу собственных сотрудников.



Рисунок 2. Общая доля занятого населения в накопительной пенсионной системе по типу пенсионного плана, данные за 2017 год / Источник OECD Global Pension Statistics

В Украине, к сожалению, нет достаточного количества финансовых инструментов, которые на 100% покрывали бы потребность населения в индивидуальных пенсионных накоплениях. Отсутствие второго уровня пенсионного обеспечения и ограниченный третий уровень (0,08% отношение стоимости активов негосударственных пенсионных фондов к ВВП Украины в 2019 году) заставляют украинцев самостоятельно искать способы сбережений средств на пенсию путем индивидуального инвестирования.

Уровни пенсионной системы Украины – что о них известно? Первый уровень новой пенсионной системы – реформированная солидарная пенсионная система, которая с развитием других двух уровней сможет выполнять функцию социальной безопасности для граждан преклонного возраста.



Второй уровень – общеобязательная накопительная пенсионная система на основе персональных пенсионных счетов граждан при участии в уплате пенсионных взносов работников и работодателей (и, возможно, государства).



Третий уровень – добровольное накопительное негосударственное пенсионное обеспечение на основе персональных пенсионных счетов граждан с различными налоговыми стимулами для уплаты пенсионных взносов как для работников, так и для работодателей.

Как обеспечить старость: способы получения негосударственной пенсии в Украине

Для того, чтобы накапливать деньги можно использовать долгосрочные инструменты с фиксированной доходностью. Здесь важно зафиксировать как можно большую ставку доходности по четко определенным рискам.

Например, купив облигацию крупной американской компании (Apple, Amazon, Alphabet) на спаде рынка, можно обеспечить себе доходность в 3,5-4,5% в долларах США в 2036-2040 годах.

В Украине вы можете рассчитывать только на доходность в 2% в долларах США при условии открытия депозита в банке. Тогда срок доходности вашей инвестиции составит примерно один год. Стоит принять во внимание, что рейтинг эмитента в виде крупной американской корпорации намного выше, чем в украинского банка.

Также можно выделить от 25% до 50% пенсионного портфеля на акции "голубых фишек" – компаний, от результатов деятельности которых зависят целые сектора экономики: Coca Cola, Visa, PepsiСo, Facebook и тому подобное. Эти предприятия – лидеры рынка, а их активы постоянно растут, что и гарантирует инвестору стабильно высокий доход.

Следует помнить, что при формировании пенсионного портфеля не стоит полагаться на краткосрочные стратегии. Лучше всего здесь – применить принцип покупки недооцененных активов. То есть, вкладывать деньги только в те бумаги, которые просели в цене из-за временных трудностей, преодолев которые, такие активы смогут продолжить масштабирования бизнеса и увеличенияёе прибыли.

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Если вы неопытный инвестор, тогда самая лучшая стратегия – заполнить часть портфеля акциями индексного фонда SPY, который полностью дублирует динамику американского индекса широкого рынка S&P500. Это позволит вам диверсифицировать риски и инвестировать в рынок в целом, а не в отдельно взятую компанию. Особенно, эта стратегия подойдет, если у вас небольшой бюджет.



Рисунок 3. Пример инвестиционного портфеля