В сентябре проходил ажиотаж вокруг IPO, компании массово пошли по капитал на рынок. Однако дополнительный риск для инвестирования появляется через выборы в США. О том, как и куда выгодно вложить деньги – читайте в нашем материале.

Президентские выборы в США, которые состоятся 3 ноября этого года, действительно создают напряженную ситуацию. Ведь рынок на такие события чаще всего реагирует падением. 24 канал разобрался, как не ошибиться с инвестициями и избежать лишних рисков.

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Как выборы в США влияют на фондовый рынок

Если вспоминать 2016 или другие годы, когда происходили выборы, можем увидеть, что в этот период фондовые рынки падают. Однако затем они быстро восстанавливаются.

Почему так происходит? Выборы – это неопределенность, соответственно, игроки предпочитают закрыть часть позиций и переждать, а когда все успокоится, на свободный капитал покупать дешевые активы. В результате своими вложениями они поднимают рынок.

Инвестиции в акции: активы каких компаний могут принести доход

Tesla и Apple

Эти компании в конце августа провели сплит, этим дали возможность более широкому кругу инвесторов покупать их акции. Сейчас их ценные бумаги падают и это хорошо для тех, кто умеет ждать.

Компании Tesla и Apple провели сплит в соотношении 4:1 и 5:1 соответственно. О сплите они объявили за месяц – это дало инвесторам возможность подготовиться, чтобы начать покупать после процедуры дробления.

Активы Apple падают после очередной презентации и в ожидании новой презентации iPhone 12. Здесь очень интересная закономерность: когда техгигант представляет свою продукцию, его акции всегда падают, а вот после – начинают расти. Причиной является то, что становится понятно, какой спрос на новые гаджеты и предложения от компании.



Техника Apple / Фото Pexels

Tesla сегодня демонстрирует техническое падение своих активов, поскольку за последний год они сильно выросли, соответственно, им нужно остыть. При этом компания имеет большой потенциал:

Спрос на продукцию остается высокой, постоянная генерация новых идей и продуктов для рынка продолжается.

Новая презентация Battery Day показала, куда метит компания и чего от нее ожидать, а новые заводы, построенные в Китае и Германии, заполнят пробелы на рынках Азии и Европы. Также это увеличит спрос на продукцию из-за ее доступности. Благодаря этому мы можем ожидать роста цены акций Tesla.

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Boeing

В последний год на компанию свалилось очень много бед, что отразилось на цене акций. Новый самолет 737 Max стал якорем для компании и запустил ряд негативных процессов по ее дальнейшей деятельности. Также подлил масла в огонь и карантин, который остановил перелеты.



Самолет Boeing 737 Max / Фото Flickr

Если смотреть на компанию с другой стороны, то это холдинг, от которого зависят многие отрасли. Американское правительство не допустит упадка компании и будет поддерживать ее.

В периоды кризисов и падений рынков инвесторы предпочитают вкладывать в надежные компании, у которых есть производство и история. А в случае с Boeing – правительственные и военные заказы. Недавно компания получила заказ от военных на 2,5 миллиарда долларов. Все это указывает на то, что сейчас есть возможность купить акции по более выгодной цене и разместить часть капитала в надежный актив.

Virgin Galactic

Компания интересна своей целью освоения космоса и она уже находится на пороге того, чтобы сделать космический туризм реальностью. Первый важный тест предприятия прошел в мае. Приближается еще одно испытание, 22 октября, когда компания проведет очередной тестовый полет, после которого станут понятными ее дальнейшие перспективы.

Соответственно, можно воспользоваться этим событием и пополнить свой портфель акциями на 5%, но не более 7%.

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Круизные компании

Carnival (CCL), Royal Caribbean Cruises (RCL), Norwegian Cruise Line (NCLH) – все эти компании из одного сектора и им не позавидуешь, потому что круизные перевозки остановились полностью. Однако стоит ситуации нормализоваться и людей не остановить – они снова вернутся к круизных путешествиям. В частности, 30 сентября, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рассмотрит дату отмены запрета на осуществление круизов.

Существует высокая вероятность того, что CDC снова перенесет дату на четвертый квартал этого года. Это, в свою очередь, сигнализирует о ближайшем возвращении к круизам, что может стать катализатором для роста акций круизных компаний.

Какой может быть модель инвестирования:

Выделить под каждую компанию по 3-5% от общего капитала для покупки.

Разделить каждую долю на 2-3 закупки, что позволит сделать цену наиболее выгодной.

Когда ситуация станет более понятной и акции начнут дорожать, можно увеличивать позицию до 7%, но не для всех компаний.

Как начать зарабатывать на акциях

Сегодня перед нами открыт весь мир, мы можем наблюдать за тем, как живут и зарабатывают люди из других стран. В частности, в западных странах все больше людей инвестируют в ценные бумаги компаний, используя брокерские счета, инвестиционные фонды. Так они получают стабильный доход.

По данным инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина" в период с апреля по август 2020 года, только в США было открыто более 1 миллиона брокерских счетов. И это на рынке, где каждый второй житель уже имеет счет.

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