Во вторник, 22 сентября 2020 года, состоялась ежегодная событие Battery Day, в ходе которого руководство Tesla представило производственные планы компании. В этом году мероприятие решили объединить из собранием акционеров. А из-за пандемии коронавируса зрители слушали презентацию в электромобилях Tesla, а вместо аплодисментов они сигналили.

Какие новинки презентовал Илон Маск и как изменилась цена акций американского производителя электрокаров – читайте в материале Инвестиций24.

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Доступные электромобили

В ходе презентации генеральный директор Tesla Маск рассказал, что компания планирует увеличить производство электромобилей на 30-40% по сравнению с прошлым годом, то есть с 477 700 единиц до 514 500 автомобилей. В частности, в 2019 году предприятие продало 367 500 авто, увеличив объем продажи на 50%.

Кроме того, компания постарается несколько снизить стоимость электрокаров благодаря улучшению производственных технологий.

По словам Илона Маска, примерно через три года предприятие намерено выпускать электромобили, которые будут полностью автономными, а их цена составит 25 000 долларов.

Overhead shot of the Battery Day drive-in! #batteryday pic.twitter.com/Hak99EoDgp — Tesla Owners North Bay (@TeslaOwnersNBay) September 22, 2020

Аккумуляторы Tesla: что здесь нового

Гендиректор Tesla отметил, что компания уже начала производить собственные аккумуляторы на заводе во Фримонте (штат Калифорния, США). Также автопроизводитель планирует запустить производство аккумуляторов и на заводе, который строится в Германии. По словам Илона Маска, емкость новых батарей будет в пять раз больше, а мощность вырастет в шесть раз.

Кроме того, Tesla планирует снизить цену аккумуляторов на 56%. Так, согласно данным Benchmark Mineral Intelligence, стоимость батарей для Model 3 составляет около 100 долларов за киловатт-час. Как известно, компания Илона Маска покупает аккумуляторы для электромобилей в других крупных производителей, среди которых Panasonic.

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Дрю Беглино, вице-президент Tesla утверждает, что аккумуляторы их компании проще изготавливать, а также они больше, чем те, которые предприятие покупает в Panasonic. Несмотря на это производитель электрокаров не будет отказываться от сотрудничества с мировыми поставщиками батарей. В то же время, Илон Маск заявил, что аккумуляторы, которые будут изготавливаться на заводе во Фримонте станут дополнением к тем, которые компания покупает.

Гендиректор Tesla также рассказал, что предприятие хочет построить еще один завод в Северной Америке для изготовления катодов для аккумуляторов. А отказавшись от кобальта в своих катодах, автопроизводителю удастся снизить цену батарей.

Новая модель электрокаров

В ходе презентации Илон Маск анонсировал новую модель электрокаров Model S Plaid, которые уже доступны для предварительного заказа. Продажи транспортного средства начнутся в конце 2021, а его стоимость составит около 140 000 долларов.

Среди других характеристик нового электромобиля:

скорость до 322 километров в час;

запас хода – 837 километров;

способность авто разогнаться с нуля до 96 километров в час всего за две секунды.

Как отреагировали акции

Акции Tesla упали в цене на 5,1% до 402,60 доллара за одну штуку по результатам предыдущих торгов.

Однако в Morgan Stanley поддержали автопроизводителя, отметив, что Маск и его компания продемонстрировали значительный прогресс в производстве электрокаров. Представители финансового учреждения оценили масштаб задач, которые предприятие планирует выполнить

Илон этого не сделает один ... Tesla нужна помощь, чтобы достичь всего, что они запланировали,

– отметили аналитики Morgan Stanley.

По состоянию на 19:42 по киевскому времени среды, 23 сентября, акции Tesla еще больше подешевели, достигнув 388,28 доллара за штуку.

Однако эксперты рынка уверяют, что серьезно воспринимать падение стоимости акций Tesla не надо. Ведь из-за наплыва непрофессиональных инвесторов, любые негативные новости могут отразиться на стоимость активов компании.

Смотрите полное видео презентации: