Нынешние лидеры рынка акций – легендарные гиганты FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft и Google) скоро потеряют свои позиции. Их сменят новые пять компании – VAPIN.

Так считает ведущий аналитик Goldman Sachs по рынку акций США Дэвид Костин. Он уверен, что FAAMG сейчас переоценены и уже в ближайшее время потеряют моментум роста. Кроме того, сегодня на долю FAAMG приходятся 23% капитализации S&P 500 и целых 39% капитализации Russell 1000, цитирует эксперта Profinance.

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От "пузыря доткомов" до FAAMG

Аналогичная ситуация уже была на рынке акций в начале 2000-х годов, когда печально известный "пузырь доткомов" достиг пика и на долю пяти крупнейших компаний – Microsoft, Cisco, GE, Exxon и Intel – приходились 18% капитализации S&P 500. Однако еще к концу 2000-х данный показатель снизился до 12%, а впоследствии – до 8%. Для сравнения: доля FAAMG в капитализации S&P 500 составляла в 2000 году всего 3%, а на сегодня, как уже отмечалось выше, – аж 23%.

Смена лидеров привела к тому, что сейчас в "топ 5" на рынке акций осталась лишь одна компания из "эпохи доткомов" – Microsoft. Все остальные – новички, например, Facebook, пробившийся в индекс S&P 500 всего восемь лет назад.

Почему падает FAAMG?

Аналитик Дэвид Костин акцентирует внимание на том, что после периода активного роста компаниям FAAMG сейчас все труднее поддерживать темпы развития. К тому же появились дополнительные риски потерять свои доли рынка из-за законодательного регулирования со стороны государственных органов США. В частности, Федеральная торговая комиссия и Минюст уже расследуют деятельность четырех компаний FAAMG – Facebook, Apple, Amazon и Google. Вне подозрений – только Microsoft.

Акции будущего

Учитывая показатели последних лет, Goldman Sachs составила список компаний, которые вскоре должны стать лидерами рынка акций.

На первом этапе отбор прошли компании, продажи которых росли на 10% в течение каждого из последних двух лет, и такие же показатели планировались на следующие два года. Второй этап преодолели лишь кандидаты, имеющие отношение хотя бы к одному из пяти перспективных направлений:

электронная коммерция и цифровые платежи;

разработка лекарств и методов лечения самых распространенных заболеваний;

компьютеризация сферы здравоохранения;

цифровая трансформация бизнеса;

автоматизация рабочих процессов.

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После детального анализа Goldman Sachs обнародовала список пяти компаний (он получил название VAPIN), которые станут лидерами рынка акций в ближайшее десятилетие.

VAPIN

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) – биотехнологии.

Autodesk, Inc. (ADSK) – программное обеспечение.

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) – финансовые услуги.

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) - здравоохранение.

ServiceNow, Inc. (NOW) – информационные технологии.