Нинішні лідери ринку акцій – легендарні гіганти FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft і Google) незабаром втратять свої позиції. Їх змінять нові п’ять компанії – VAPIN.

Так вважає провідний аналітик Goldman Sachs по ринку акцій США Девід Костін. Він впевнений, що FAAMG нині переоцінені і вже найближчим часом втратять моментум зростання. Крім того, сьогодні на частку FAAMG припадають 23% капіталізації S&P 500 і цілих 39% капіталізації Russell 1000, цитує експерта Profinance.

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Від "міхура доткомів" до FAAMG

Аналогічна ситуація вже була на ринку акцій на початку 2000-х років, коли сумно відомий "міхур доткомів" досягнув піку і на частку п'яти найбільших компаній – Microsoft, Cisco, GE, Exxon і Intel – припадали 18% капіталізації S&P 500. Однак ще до кінця 2000-х даний показник знизився до 12%, а згодом – до 8%. Для порівння: частка FAAMG в капіталізації S&P 500 становила у 2000 році всього 3%, а на сьогодні, як уже зазначалося вище, – аж 23%.

Зміна лідерів призвела до того, що нині у "топ 5" на ринку акцій залишилася лише одна компанія з "епохи доткомів" – Microsoft. Всі інші – новачки, наприклад, Facebook, що пробився в індекс S&P 500 всього вісім років тому.

Чому падає FAAMG?

Аналітик Девід Костін акцентує увагу на тому, що після періоду активного зростання компаніям FAAMG нині все важче підтримувати темпи розвитку. До того ж з'явилися додаткові ризики втратити свої частки ринку через законодавче регулювання з боку державних органів США. Зокрема, Федеральна торгова комісія і Мінюст уже розслідують діяльність чотирьох компаній FAAMG – Facebook, Apple, Amazon і Google. Поза підозрами – тільки Microsoft.

Акції майбутнього

Враховуючи показники останніх років, Goldman Sachs склала список компаній, які незабаром мають стати лідерами ринку акцій.

На першому етапі відбір пройшли компанії, продажі яких росли на 10% протягом кожного з останніх двох років, і такі ж показники планувалися на наступні два роки. Другий етап подолали лише кандидати, що мають відношення хоча б до одного з п'яти перспективних напрямків:

електронна комерція та цифрові платежі;

розробка ліків і методів лікування найпоширеніших захворювань;

комп'ютеризація сфери охорони здоров'я;

цифрова трансформація бізнесу;

автоматизація робочих процесів.

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Після детального аналізу Goldman Sachs оприлюднила список п’яти компаній (він отримав назву VAPIN), які стануть лідерами ринку акцій в найближче десятиріччя.

VAPIN

Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) – біотехнології.

Autodesk, Inc. (ADSK) – програмне забезпечення.

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) – фінансові послуги.

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) – охорона здоров'я.

ServiceNow, Inc. (NOW) – інформаційні технології.