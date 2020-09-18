Стартап Redwood Materials, яку заснував колишній директор з технологій у Tesla Джеффрі Брайан Штробель, став одним із перших представників бізнесу, хто отримає фінансову підтримку нового фонду Amazon. Компанія, яку підтримає гігант електронної комерції, займається переробкою батарей і електроніки.

За інформацією Forbes, у 2020 році Redwood Materials уже провела один інвестиційний раунд, у ході якого залучила 40 мільйонів доларів.

Найбільшими інвесторами стали: Capricorn Investment Group та Breakthrough Energy Ventures – венчурний фонд з підтримкою гендиректора Amazon Джеффа Безоса і засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса.

У 2019 році стартап налагодив партнерство з Panasonic. Зокрема, компанія почала займатися переробкою відходів техногіганта на виробництві батарей для електромобілів Tesla.

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Плани Redwood Materials

Стартап допоможе Amazon переробляти окремі частинки електроніки, деталі від електромобілів, батареї та інші відходи. При цьому точна сума інвестицій компанії Джеффа Безоса, яку отримав Redwood Materials, сторони не називають.

Що відомо про фонд Amazon

Фонд інтернет-гіганта називається "Climate Pledge Fund" і був заснований у червні 2020 року. Загальний обсяг капіталу організації – 2 мільярди доларів. Діяльність фонду зосереджена на підтримці молодих компаній, які створюють технології для переходу глобальної економіки на безвуглецеве виробництво.

Окрім Redwood Materials, фінансування фонду отримав стартап Rivian, який розробляє електровантажівки.