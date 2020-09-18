Amazon інвестував у стартап співзасновника Tesla: чим Джеффа Безоса зацікавила компанія
Стартап Redwood Materials, яку заснував колишній директор з технологій у Tesla Джеффрі Брайан Штробель, став одним із перших представників бізнесу, хто отримає фінансову підтримку нового фонду Amazon. Компанія, яку підтримає гігант електронної комерції, займається переробкою батарей і електроніки.
За інформацією Forbes, у 2020 році Redwood Materials уже провела один інвестиційний раунд, у ході якого залучила 40 мільйонів доларів.
У 2019 році стартап налагодив партнерство з Panasonic. Зокрема, компанія почала займатися переробкою відходів техногіганта на виробництві батарей для електромобілів Tesla.
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Плани Redwood Materials
Стартап допоможе Amazon переробляти окремі частинки електроніки, деталі від електромобілів, батареї та інші відходи. При цьому точна сума інвестицій компанії Джеффа Безоса, яку отримав Redwood Materials, сторони не називають.
Що відомо про фонд Amazon
Фонд інтернет-гіганта називається "Climate Pledge Fund" і був заснований у червні 2020 року. Загальний обсяг капіталу організації – 2 мільярди доларів. Діяльність фонду зосереджена на підтримці молодих компаній, які створюють технології для переходу глобальної економіки на безвуглецеве виробництво.