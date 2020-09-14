Alibaba хоче інвестувати три мільярди доларів у популярний азійський супердодаток
Китайський холдинг Alibaba планує інвестувати три мільярди доларів у компанію Grab. Станом на сьогодні компанії ведуть переговори щодо цього питання.
Якщо сторонам вдасться досягти домовленості, то така угода стане для інтернет-гіганта із Китаю найбільшою на ринку Південно-Східної Азії з 2016 року, повідомляє Bloomberg.
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Компанія Grab: що про неї відомо
Grab Holdings – це міжнародна компанія технологічного сектору, бізнес якої зосереджено в кількох країнах: Сингапурі, Малайзії, Японії, Камбоджі, Таїланді та інших державах Південно-Східної Азії. Компанія представляє платформу у вигляді мобільного додатку, у якому зосереджено низку послуг, з-поміж яких:
- сервіс таксі;
- доставка їжі з ресторанів;
- доставка продуктів з магазинів та посилок;
- платіжні послуги;
- страхові послуги.
Компанія Grab все ще є приватною. За інформацією Bloomberg, інвестиції Alibaba становитимуть близько 1/5 останньої ринкової вартості Grab – 14 мільярдів доларів.
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Потенційна угода Alibaba і Grab: деталі
У ході інвестиційного раунду Alibaba буде єдиним інвестором. Передбачається, що китайський інтернет-гігант також придбає акції Grab, які повністю належать Uber Technologies.
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