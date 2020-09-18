Стартап Redwood Materials, которую основал бывший директор по технологиям в Tesla Джеффри Брайан Штробель, стал одним из первых представителей бизнеса, кто получит финансовую поддержку нового фонда Amazon. Компания, которую поддержит гигант электронной коммерции, занимается переработкой батарей и электроники.

По информации Forbes, в 2020 году Redwood Materials уже провела один инвестиционный раунд, в ходе которого привлекла 40 млн долларов.

Крупнейшими инвесторами стали: Capricorn Investment Group и Breakthrough Energy Ventures – венчурный фонд с поддержкой гендиректора Amazon Джефф Безос и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

В 2019 году стартап наладил партнерство с Panasonic. В частности, компания начала заниматься переработкой отходов техногиганта на производстве батарей для электромобилей Tesla.

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Планы Redwood Materials

Стартап поможет Amazon переделывать отдельные частицы электроники, детали от электромобилей, батареи и другие отходы. При этом точную сумму инвестиции компании Джефф Безос, которую получил Redwood Materials, стороны не называют.

Что известно о фонде Amazon

Фонд интернет-гиганта называется "Climate Pledge Fund" и был основан в июне 2020 года. Общий объем капитала организации – 2 миллиарда долларов. Деятельность фонда сосредоточена на поддержке молодых компаний, которые создают технологии для перехода глобальной экономики на безуглеродное производство.

Кроме Redwood Materials, финансирование фонда получил стартап Rivian, который разрабатывает электрогрузовики.