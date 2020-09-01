Виручка популярної програми для відеоконференцій Zoom різко зросла. Цьому сприяла пандемія коронавірусу, під час якої увага людей і бізнесу до сервісу підвищилася. У результаті в другому кварталі цього року дохід компанії подвоївся. А завдяки значному росту акцій Zoom, статки його засновника, Еріка Юаня, збільшилися відразу на 4,2 млрд доларів.

Упродовж трьох місяців, що закінчилися 31 липня, виручка Zoom збільшилася на 355% у порівнянні з 2019 роком, досягнувши 663,5 мільйона доларів, повідомляє BBC. Цей показник перевершив попередні прогнози аналітиків, які очікували, що заробіток компанії за другий квартал становитиме 500,5 мільйона доларів.

Секрети успіху: Як Уоррен Баффет став мільярдером: від купівлі першої акції до мільярдних інвестицій

Фінансові показники Zoom: останні дані

Чистий прибуток Zoom зріс до 186 мільйонів доларів, а кількість клієнтів – на 458% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Попит на сервіс для відеозв'язку все ще високий, оскільки низка світових компаній перевели своїх працівників на віддалений режим роботи.



Як змінювалися доходи Zoom щоквартально, 2021 – фінансовий рік / Графік зі звіту Zoom

У понеділок, 31 серпня 2020 року, на момент завершення торгів акції Zoom досягли рекордного рівня – 325,10 долара за одну штуку. Це сталося тому, що компанія перевищила свій прогноз річної виручки на понад 30% до діапазону в 2,37-2,39 мільярда доларів у порівнянні з попереднім прогнозом аналітиків, які передбачали 1,78-1,80 мільярда доларів.



Динаміка ціни акцій Zoom

Таких високих показників компанії вдалося досягти завдяки корпоративним клієнтам. Адже сервіс безкоштовний для групи до 100 чоловік і тривалістю 40 хвилин. Далі за послугу потрібно платити. Окрім того, платформа надавала низку тарифних планів для бізнесу.

За даними Zoom, кількість корпоративних клієнтів з високим обсягом капіталу (понад 100 тисяч доларів) упродовж кварталу збільшилася вдвічі – до 988 користувачів.

Останні зміни на фондовому ринку: У США оживає бізнес: новини індексу S&P 500

Як засновник Zoom розбагатів за лічені години

Завдяки зростанню вартості акцій Zoom, збільшилися стати засновника компанії Еріка Юаня. Бізнесмен розбагатів всього за кілька годин на 4,2 мільярда доларів. Станом на вівторок, 1 вересня, загальна сума його капіталу становить 14,4 мільярда доларів, про що свідчать дані Forbes.



Ерік Юань є виконавчим директором, головою ради директорів і президентом Zoom Video Communications / Фото Flickr

Ріст популярності Zoom

Zoom разом зі своїми конкурентами, з-поміж яких Webex від Cisco та Teams від Microsoft, стали особливо популярними після того, як у березні цього року в низці країн світу був введений карантин, щоб стримати темпи поширення коронавірусу.

Однак така популярність має і негативний бік. Зокрема, на минулому тижні відбувся масштабний збій у системі Zoom, тому що американські школи почали відновлювати заняття й, відповідно, попит на використання сервісу ще більше зріс.

Про недоліки сервісу й конфлікти з владою