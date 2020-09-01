Выручка популярной программы для видеоконференций Zoom резко увеличилась. Этому способствовала пандемия коронавируса, во время которой внимание людей и бизнеса к сервису повысилась. В результате во втором квартале этого года доходы компании удвоились. А благодаря значительному росту акций Zoom, состояние его основателя, Эрика Юаня, увеличилось сразу на 4,2 млрд долларов.

В течение трех месяцев, закончившихся 31 июля, выручка Zoom увеличилась на 355% по сравнению с 2019 годом, достигнув 663,5 млн долларов, сообщает BBC. Этот показатель превзошел предыдущие прогнозы аналитиков, которые ожидали, что заработок компании за второй квартал составит 500,5 млн долларов.

Секреты успеха: Как Уоррен Баффет стал миллиардером: от покупки первой акции к миллиардным инвестициям

Финансовые показатели Zoom: последние данные

Чистая прибыль Zoom выросла до 186 млн долларов во втором квартале 2020 года, а количество клиентов – на 45,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Спрос на сервис видеосвязи все еще высок, поскольку ряд мировых компаний перевели своих работников на удаленный режим работы.



Как менялись доходы Zoom ежеквартально, 2021 – финансовый год / График из отчета Zoom

В понедельник, 31 августа 2020 года, на момент завершения торгов акции Zoom достигли рекордного уровня – 325,10 доллара за одну штуку. Это произошло потому, что компания превысила свой прогноз годовой выручки более чем на 30% – до диапазона в 2,37-2,39 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом аналитиков, которые предсказывали 1,78-1,80 миллиарда долларов.



Динамика цены акций Zoom

Таких высоких показателей компании удалось достичь благодаря корпоративным клиентам. Ведь сервис бесплатный для группы до 100 человек и продолжительностью 40 минут. Далее за услугу нужно платить. Кроме того, платформа предоставляет ряд тарифных планов для бизнеса.

По данным Zoom, количество корпоративных клиентов с высоким объемом капитала (более 100 000 долларов) в течение квартала увеличилась вдвое – до 988 пользователей.

Последние изменения на фондовом рынке: В США оживает бизнес: новости индекса S&P 500

Как основатель Zoom разбогател за считаные часы

Благодаря росту стоимости акций Zoom, увеличилось состояние основателя компании Эрика Юаня. Бизнесмен разбогател всего за несколько часов на 4,2 млрд долларов. По состоянию на вторник, 1 сентября, общая сумма его капитала составляет 14,4 млрд долларов, о чем свидетельствуют данные Forbes.

Эрик Юань является исполнительным директором, председателем совета директоров и президентом Zoom Video Communications / Фото Flickr

Рост популярности Zoom

Zoom вместе со своими конкурентами, среди которых Webex от Cisco и Teams от Microsoft, стали особенно популярными после того, как в марте этого года в ряде стран мира был введен карантин, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса.

Однако такая популярность имеет и негативную сторону. В частности, на прошлой неделе состоялся масштабный сбой в системе Zoom, потому что американские школы начали возобновлять занятия и, соответственно, спрос на использование сервиса еще больше вырос.

О недостатках сервиса и конфликтах с властями