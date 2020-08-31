Наиболее известный и успешный инвестор отпраздновал 90-летие. Как он пришел к этому званию, читайте на Инвестиции 24.

Около 70 лет многолетний председатель Berkshire Hathaway и инвестиционная икона Уоррен Баффет удивляет мир удачными инвестициями, пишет CNBC. Постоянный успех Баффета на рынке принес ему прозвище "Оракул Омахи". Инвестиции принесли Баффету чистый доход в 80 миллиардов долларов и статус одного из самых богатых в мире.

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Хотя Баффет и известный миллиардер, он довольно экономный. Ежедневно ест в Макдональдсе завтрак за 3,17 доллара и живет в доме в Омахе, который купил еще в 1958 году за 31,5 тысячи долларов.

Баффет годами совершенствовал свои инвестиционные навыки, придя к тому, что долговременные инвестиции лучше краткосрочные.

Вот хронология того, как Уоррен Баффет прошел путь от приобретения своих первых акций в детстве к иконе в инвестициях:

1930: предпосылки

Баффет родился в Омахе, штате Небраска в семье из трех детей. Отец Баффета, Говард, был инвестиционным брокером и республиканским конгрессменом, который переехал с семьей в Вашингтон в 1943 году.

1942: первая покупка акций

Когда Баффету было 11 лет, он начал инвестировать, сделав свою первую покупку акций. Будущий миллиардер приобрел три акции нефтяной компании Cities Service примерно за 38 долларов за акцию. В конце концов Баффет продал акции за 40 долларов, получив прибыль в 2 доллара за акцию. Позже он пожалел, ведь впоследствии цена акции выросла до 200 долларов. Так он усвоил урок о терпении.

Сейчас Баффет советует инвесторам: "Не следить за рынком внимательно".

Деньги зарабатываются на инвестициях путем инвестирования и владением акциями хороших компаний в течение длительного периода времени. Если вы покупаете акции хороших компаний надолго, то инвестиции прекрасно работать в течение 10, 20, 30 лет,

– сказал Баффет в 2016.

Детство

Уоррен Баффет искал способы заработать деньги с раннего детства. В 6 лет он продавал жевательные резинки в своем районе, а также ходил от двери к двери, продавая Coca-Cola.

В 13, когда семья переехала в Вашингтон, Баффет начал зарабатывать, продавая газету. Он пытался найти способ как увеличить эффективность своей работы. До 15 лет он заработал 2000 долларов. Из них 1200 долларов он инвестировал в ферму в Небраске площадью 40 акров.



Баффет, справа, и его две сестры / Фото Уоррена Баффета

Среди прочего, Баффет продавал марки и мячи для гольфа. Предпринимательское детство принесло Баффету 5000 долларов сбережений до 20 лет (это примерно 53 000 долларов по нынешнему курсу).

Образование

Несмотря на желание Баффета пропустить колледж, чтобы он мог немедленно начать свою деловую карьеру, Баффет поступил в бизнес-школу Уортона в университете Пенсильвании в возрасте 16 лет. Также он учился у известного инвестора Бенджамина Грэма, который учил его стратегии стоимостного инвестирования (это поиски долгосрочного роста в потенциально недооцененных инвестициях), что значительно повлияло на инвестиционную философию молодого Баффета.



Уоррен Баффет с женой / Фото Уоррена Баффета

1956: первая компания

Проработав два года в Нью-Йорке в инвестиционной фирме своего наставника Грэма, Баффет вернулся в Омахе и основал собственную инвестиционную компанию под названием Buffett Partnership. Баффет основал компанию, вложив собственных 100 долларов и привлекая примерно 105 000 долларов от семи инвесторов-партнеров, среди которых были его сестра Дорис и тетя Алиса, а также его тесть.

1962: первый миллион

Баффет продолжал развивать свою компанию. К 1962 году он увеличил активы своих инвесторов к общей сумме 7,2 миллиона долларов, а его собственный пакет акций превысил 1 миллион долларов.

1965: Berkshire Hathaway

Баффет впервые инвестировал в Berkshire Hathaway, тогдашнюю фирму по производству текстиля в Новой Англии, в 1962 году и за год стал крупнейшим акционером компании. В 1965 году Баффет взял полный контроль над Berkshire Hathaway, и назначил нового президента компании, одновременно взяв на себя роль председателя.

После того, как Баффет ликвидировал свое инвестиционное партнерство в 1969 году, он несколько лет пытался развить текстильный бизнес компании Berkshire. Однако, в конце концов, он обратил свое внимание на инвестирование в страховой бизнес, а текстильные операции Berkshire были приостановлены до 1985 года.

В 2010 году известный инвестор назвал инвестирования в Berkshire его самой "глупой" инвестицией, поскольку он потратил около 200 миллиардрв долларов, пытаясь достичь успеха в текстильной промышленности.

1983: 1000 долларов и Forbes

Акции Berkshire Hathaway достигли 1000 долларов за акцию в 1983 году. В 70-х Баффет совершил ряд успешных инвестиций в акции, такие как Washington Post Company, GEICO, ABC Broadcasting и RJ Reynolds. Годом ранее Баффет вышел в дебютном выпуске журнала "Forbes 400" с состоянием в 250 миллионов долларов. К 1983 году эта сумма подскочила до 620 миллионов долларов.

1985: статус миллиардера

В 1985 году Forbes оценил чистый капитал Баффета в 1 миллиард долларов.

Уоррен Баффет с женой и дочерью, 1997 год

2006-2010: филантропия

К 2006 году Баффет превратил Berkshire Hathaway в гиганта с акциями на сумму более 100 000 долларов за акцию, тогда как собственный капитал инвестора вырос в геометрической прогрессии к 40 миллиардов долларов. В том же году Баффет впервые пообещал отдавать 85% своего состояния в течение остальных своей жизни на благотворительность, в первую очередь Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В 2010 году Баффет и основатель Microsoft Билл Гейтс начал кампанию Giving Pledge и начал нанимать коллег-миллиардеров, которые обязуются отдавать по крайней мере половину своего собственного капитала на благотворительные цели. По состоянию на 2019 к кампании присоединились более 200 человек, всего на это дело пообещали более 500 миллиардов долларов.

2020: состояние растут

Несмотря на то, что с 2006 года Баффет пожертвовал на благотворительность около 37 миллиардов долларов, собственный капитал Баффета продолжает в целом увеличиваться, превышая сегодня 81 миллиард долларов, что делает его шестым самым богатым человеком в мире, сообщает Bloomberg.

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Между тем, акции Berkshire Hathaway сейчас оцениваются выше 320 000 долларов за акцию (с рыночной стоимостью более 500 миллиардов долларов), поскольку портфель компании представляет собой акции некоторых самых известных компаний в мире, включая Amazon, Apple, American Airlines, American Express, Coca-Cola , Procter & Gamble и General Motors.