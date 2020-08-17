Уоррен Баффет, который всегда критиковал инвестиции в золото, избрал их вместо американских банков. Почему, читайте на Инвестиции 24.

Уоррен Баффет уже давно критикует золото как инвестицию, заявив, что "этот магический металл не имеет пользы". Однажды он писал, что "кто смотрит на нас с Марса, будет чесать голову" над тем, почему мы так относимся к блестящим вещам на этой планете. Однако Уоренн Баффет резко изменил свою позицию, пишет MarketWatch.

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Что известно об инвестиции Баффета

Председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет приобрел почти 21 миллион акций Barrick Gold на сумму 563 миллиона долларов. Вместе с тем известный инвестор продал акции Wells Fargo, JPMorgan Chase, согласно представлениям 13-F, опубликованным в пятницу днем.

Этот шаг вызвал ряд дискуссий среди тех, кто активно следит за Уолл-стрит. В частности бизнесмен и основатель Lionsgate Entertainment Фрэнк Джустра напомнил своим читателям в Twitter, что ранее Баффет был против золота, что свидетельствует об изменении видения известного инвестора:

"Это не имеет пользы. Каждый, кто смотрит с Марса, будет чесать голову", – Уоррен Баффет о золоте несколько лет назад. Ого, как все меняется. Даже мудрецам приходится повторно калиброваться,

– написал Джустра.

Несмотря на то, что возникло много интерпратаций этого шага Уоренна Баффета, среди которых самая популярная, что инвестор поставил против экономики США, это не совсем правда. Значительная часть инвестиций Баффета все еще в банках, в частности в Bank of America, в который он последовательно вливал деньги в течение последнего месяца.

Позже, комментируя свое решение, инвестор признал, что ошибался, игнорируя золото.

Вам лучше владеть чем-то, кроме долга, если процентные ставки пойдут в минус. Я ошибался, думая, что у вас действительно могут быть доходы, которые вы имели, без инфляции,

– сказал Баффет.