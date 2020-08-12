Компания Tesla проведет сплит своих обыкновенных акций, чтобы они были более доступными для инвесторов и сотрудников предприятия. Ведь с конца 2019 года ценные бумаги производителя электромобилей выросли в цене более чем три раза, и даже Илон Маск назвал их слишком дорогими.

Разделение акций будет происходить из расчета пять к одному, сообщается на официальном сайте Tesla. Это означает, что каждый акционер получит дополнительно четыре акции на одну, которую он уже имеет. При этом общая стоимость пакета ценных бумаг производителя электромобилей инвестора не изменится.

Акции будут распределены после завершения сессии торгов в пятницу, 28 августа. А уже новые изменения начнут действовать после выходных – 31 августа.

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Сплит акций: для чего Tesla это делает и как комментируют ситуацию эксперты

По данным Bloomberg, решение о сплите акций принято для того, чтобы воспользоваться ростом их цены, в результате чего компания Илона Маска стала самым дорогим мировым автопроизводителем. Так, в течение последней недели ценные бумаги Tesla торговались даже по 1650 долларов за одну штуку. Поэтому для инвесторов с небольшим капиталом акции производителя электромобилей были просто недоступные.

Аналитик компании Wedbush Дэн Айвс говорит, что решение Tesla о сплите акций является разумным на фоне роста привлекательности ценных бумаг производителей электротранспорта. Слова Айвса поддерживает и аналитик Credit Suisse Дэн Леви. По его мнению, высокая цена акций Tesla "могла стать барьером" для розничных инвесторов.

Динамика цены акций Tesla

Ценные бумаги компании Илона Маска выросли в более чем три раза по сравнению с концом прошлого года, когда одна акция стоила 413 долларов, пишет американский Forbes. К моменту закрытия торгов во вторник, 11 августа, цена актива Tesla составила 1374,39 доллара. А после того, как было объявлено о сплите, стоимость ценных бумаг компании Илона Маска выросла на 7% – до 1474 доллара за штуку.

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В июле Tesla впервые в истории отчиталась о своей прибыльности в течение четырех кварталов подряд. Именно этот факт, вероятно, поможет производителю электромобилей войти в индекс крупнейших американских компаний S&P 500.

Tesla не первая компания, которая сообщила о сплите акций. Сделать свои ценные бумаги более доступными для инвесторов в конце июля решила и Apple. В частности, каждый акционер компании 24 августа получит по три акции на каждую, которую он имеет.