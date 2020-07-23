Успех Tesla удивил многих инвесторов. Однако руководители компании Daimler AG, материнского предприятия Mercedes-Benz еще с начала 2009 года пристально присматривались, как Tesla и ее директор Маск применяют новые подходы к строительству транспортных средств.

Попытки американского производителя электрокаров сотрудничать с другими мировыми автогигантами, место и уникальность Tesla на рынке, а также результаты деятельности предприятия для Инвестиций24 проанализировал Степан Джус, аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс Украина".

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Быть не таким, как все: пример компании Tesla

Daimler купила почти 10% акций Tesla в мае 2009 года, заключив соглашение, что обеспечило спасательный ресурс в 50 млн долларов для борьбы с стартапом. Благодаря этой инвестиции, инженеры Mercedes убедились, что Маск готов запустить технологию, которая не была идеальной, а затем ее неоднократно совершенствовать.

Инженеры Mercedes помогли Tesla разработать роскошный седан Model S в обмен на доступ к частично собранным аккумуляторным батареям Tesla. В 2014 году Daimler решила продать свою долю акций на фоне сомнений, что видение компании Илона Маска может быть индустриализованного в масштабах.

Tesla, в свою очередь, будет продолжать разрабатывать новые подходы в производстве, программном обеспечении, которые позволят предприятию внедрять инновации быстрее, чем конкуренты, оставляя аналитикам возможность сравнивать себя с Apple.

Илон Маск ходил по краю бритвы в условиях агрессии, с которой он толкает некоторые технологии,

– сказал бывший инженер Mercedes.

Инвесторы отдают предпочтение модели Tesla в отрасли, которая испытывает принципиальные и головокружительные изменения. Хотя американский производитель электрокаров столкнется с натиском конкурентов в течение следующих нескольких лет.

Инвесторы вкладывают свои деньги в Маска и его компанию, даже несмотря на то, что Mercedes продал 935 089 автомобилей в первой половине 2020 года. Это превзошло 179 050 единиц авто, доставленных Tesla в течение аналогичного периода.

Сегодня Tesla стоит более 290 миллиарда долларов, что более чем в шесть раз больше, чем у Daimler (47,7 миллиарда долларов, по данным Reuters).

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Илон Маск: "Будьте инновационными или уходите"

Неустанная направленность Илона Маска на инновации частично объясняет, почему он нарушил правила традиционного мира авто.

Нам, конечно, нужны те, кто делает передовые технологии, чтобы быть инновационными,

– сказал Илон Маск.

Mercedes выпустит свой EQS следующего года. Это будет электромобиль с пробегом в 700 километров. Новый вариант Mercedes S-класса, который будет иметь системы сгорания, гибридные силовые агрегаты и полуавтономные системы помощи водителю, должен выйти в этом году.

Временная сотрудничество компании Илона Маска с японской корпорацией Toyota

Традиционные игроки сталкиваются с миллиардами долларов расходов на реструктуризацию, когда они пытаются переоснастить производственные линии и заводы, чтобы отойти от технологии внутреннего сгорания. Инвесторы делают ставку на способность Tesla расширять производство так же, как когда-то поддерживали Toyota Motor Corp, которая определила последнюю эру автомобилестроения своим мастерством высокоэффективного, высококачественного производства.

Toyota обогнала рыночную капитализацию бывшего лидера отрасли General Motors (GM) в 1996 году, хотя только в 2008 году продала больше транспортных средств, чем ее конкурент из Детройта (речь идет о GM).

Toyota поразила скорость, с которой Tesla придумала новый дизайн для собственных авто. Однако в японской корпорации решили, что методы компании Илона Маска не подходят для нее.

Что известно о партнерстве Toyota и Tesla? Два автопроизводителя начали сотрудничать в 2010 году, когда Toyota приобрела 3,15% акций Tesla за около 40,5 миллиона долларов. Компании планировали вместе производить электромобили и деталей к ним. Однако в октябре 2014 года Toyota продала часть акций предприятия Илона Маска, а до конца 2016 года корпорация лишилась и остальных ценных бумаг американского производителя электрокаров. По словам представителей Toyota, такое решение было "частью регулярной процедуры пересмотра бизнес-альянсов".

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Будущее за электромобилями

Не стоит забывать и о "дизельном скандале" с Volkswagen. Так, в сентябре 2015 эксперты американского Агентства по защите окружающей среды сообщили, что на авто Volkswagen с дизельными двигателями было установлено специальное программное обеспечение, что позволяет обойти экологические стандарты. Руководство немецкого автогиганта признали нарушения.

Несмотря на это сотрудничество Tesla с Toyota и Daimler была еще перед скандалом с Volkswagen.

Это все было раньше, чем дизельгейт, который изменил экономику электрических автомобилей и двигателей на сжигание. Tesla имеет преимущество. Посмотрим, смогут ли они увеличить масштаб,

– сказал старший менеджер компании Daimler.

Результаты деятельности Tesla

В среду, 22 июля, американский производитель электрокаров опубликовал отчет за второй квартал этого года.

В частности, чистая прибыль компании Илона Маска за этот период составила 104 млн долларов, прибыль на акцию – 0,5 доллара, а выручка – 6,04 млрд долларов. Таким образом, уже четвертый квартал подряд для Tesla является прибыльным.

Такие финансовые результаты позволят генеральному директору компании Илону Маску получить вознаграждение более чем в 2 миллиарда долларов, а также большую вероятность зачисления Tesla к индексу S&P 500. Если предприятие войдет в индекс крупнейших по рыночной капитализации американских компаний, инвесторы смогут получить высокие прибыли.

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Динамика цены акций Tesla и прогнозы

Во вторник, 21 июля, за день до публикации квартального отчета, цена акций производителя электрокаров снизилась на 4,54% – до 1586,36 доллара за одну единицу. Еще в течение восьми дней до этого стоимость ценных бумаг Tesla была достаточно волатильной – колебалась в пределах от 1400 до 1800 долларов за акцию (отклонение в 400 долларов).

По состоянию на 11:15 по киевскому времени четверга, 23 июля, одна акция Tesla стоила 1592, 33 доллара.





Динамика цен акций Tesla / График "Фридом Финанс Украина"

Согласно консенсус EPS Tesla по GAAP в отчетном периоде составит -1,02 доллара ниже 0,08 доллара, зафиксированных по итогам первого квартала. Поэтому ситуация может быть кардинально разная: от роста цены до 2000 долларов (27,5%) к падению до 1400-1300 долларов (-10-15%).