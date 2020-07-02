Компания Tesla, владельцем которой является Илон Маск, превзошла рыночную стоимость почти каждой компании индекса S&P 500, включая и некоторые известные американские фирмы.

Акции Tesla выросли сразу на 4% в ходе торгов в среду, 1 июля, до нового максимума – более 1120 долларов за одну штуку, сообщает CNN. При такой стоимости ценных бумаг рыночная капитализация производителя электромобилей составляет почти 210 млрд долларов.

Таким образом, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира, обогнав японский концерн Toyota.

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Tesla постепенно опережает компании S&P 500

Кроме того, предприятие Илона Маска превзошло по своей рыночной стоимости и крупнейшие компании промышленного индекса Доу-Джонса. Среди этих фирм: Coca-Cola, Disney, Cisco, Merck и Exxon Mobil.

Теперь в списке S&P 500 только 19 компаний, капитализация которых превышает стоимость Tesla. Интересно, что теперь производитель электромобилей стоит больше, чем система для электронных платежей PayPal, соучредителем которой также есть Илон Маск.

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Акции Tesla стремительно растут в цене

В июне акции Tesla резко подорожали, достигнув более 1000 долларов за одну штуку. Причиной такого роста их цены стал высокий спрос на электрокар Tesla Model 3 на китайском рынке. В частности, в мае было продано более 11 000 авто этой марки.

Рост размера рыночной капитализации Tesla может быть признаком того, что компания Илона Маска не претерпит значительных материальных убытков во втором квартале 2020 года.

По прогнозу Александра Бартенева, старшего брокера с международных рынков компании "БКС Брокер", в дальнейшем можно будет увидеть ралли в диапазоне 1,3-1,4 тысячи долларов за акцию. Однако такую ​​цену стоит ожидать в результате успешных результатов деятельности компании.

Еще один перспективный производитель электрокаров

Оптимизм относительно мирового рынка электрокаров не ограничивается только Tesla. В частности, акции конкурента фирмы Илона Маска, Nikola Motors выросли с тех пор, как компания стала публичной в июне. Nikola сейчас стоит почти 25 млрд долларов – больше, чем автогигант Ford.