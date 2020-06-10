Компания Tesla, генеральным директором которой является Илон Маск, стала одной из самых дорогих среди мировых автопроизводителей, а ее акции достигли новой рекордной отметки.

Акции компании Илона Маска выросли более чем на 7%, превысив отметку 1000 долларов за одну штуку, пишет Bloomberg. В результате рыночная стоимость производителя электромобилей достигла 188,7 миллиарда долларов.

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У японской Toyota этот показатель составляет 215,9 миллиарда долларов. На третьем месте среди мировых автопроизводителей по размеру рыночной капитализации занял Volkswagen – 85,44 миллиарда долларов.



Динамика рыночной стоимости Toyota, Tesla и Volkswagen / График Bloomberg

Почему акции Tesla подорожали

Причиной столь значительного роста ценных бумаг компании Илона Маска является высокий спрос на электрокар Tesla Model 3 в Китае. Согласно данным китайского Управление статистики, в мае в стране продано более 11 000 авто Tesla.

После обнародования этих данных акции компании Илона Маска в понедельник, 8 июня, уже превысили предыдущий максимум 2020 года, установленный еще в феврале. В частности, ценные бумаги торговались на уровне 933 долларов за одну штуку, тогда как в феврале их рекордное значение составляло 917,42 доллара за одну штуку.

По состоянию на 20:10 по киевскому времени цена акций Tesla составила 1015,60 доллара за одну штуку.

Всего за год ценные бумаги производителя электромобилей выросли в цене почти в пять раз. Хотя в течение этого периода стоимость акций несколько раз Tesla резко опускалась.