На этой неделе компания Tesla представила новую модификацию электрокара Model S – Long Range Plus. Обновленная модель стала первым в мире электромобилем, который способен проехать на полностью заряженной батареи 402 миль, что составляет около 650 километров.

После того, как результаты тестов продемонстрировали способность авто Tesla преодолеть более 400 миль без дополнительной зарядки, котировки акций компаний выросли, пишет RBC.

Что известно об обновленном авто Tesla? Компания, генеральным директором которой является Илон Маск, улучшила запас хода благодаря легким материалам в конструкции, эффективным комплектам батарей и системе рекуперации кинетической энергии.



Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, среди основных конкурентов усовершенствованной Model S – Chevrolet Bolt EV (производитель General Motors) и Nissan Leaf Plus (производитель Nissan). Эти две модели авто могут проехать на одной полностью заряженной батареи 238 и 226 миль соответственно, что вдвое меньше, чем у электромобиля Tesla.



Цена Model S Long Range Plus составляет 74,9 тыс. долларов. Это стоимость с учетом скидки, которую сделала Tesla. В частности, компания решила снизить цену этой модели авто на 5000 долларов.

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Как изменилась цена акций Tesla

Сразу на следующий день после представления новой модели электромобиля, 17 июня 2020 года, акции компании Илона Маска торговались более чем по 1000 долларов. По состоянию на 19 часов по киевскому времени 18 июня, ценные бумаги производителя электрокаров снизились до отметки в 996,64 доллара за одну штуку.

В общем, с момента, когда компания вышла на IPO в июле 2010 года, ее акции подорожали более чем 50 раз.

Рост акций компании Илона Маска превосходит все прогнозы аналитиков. В частности, консенсус-ориентир FactSet по акциям компании составляет 683 доллара. Однако это не останавливает инвесторов. Поэтому серьезного снижения котировок не стоит ждать.

По словам Дэна Айвса, аналитика Wedbush, ценные бумаги Tesla смогли достичь такой цены благодаря собственным инновациям в области дизайна и технологий аккумуляторных батарей. Поэтому сегодня компания Илона Маска является одним из лидеров на рынке электрокаров и значительно опережает даже некоторых своих конкурентов.

Tesla Model S now first ever electric vehicle to receive EPA range rating above 400 miles! https://t.co/EOTwVfvHS5 — Elon Musk (@elonmusk) June 15, 2020

Цена акций Tesla – вполне справедлива: аналитики

Вадим Меркулов, директор аналитического департамента компании "Фридом Финанс" прогнозирует, что в ближайшие месяцы Tesla попадет к американским компаниям индекса S&P 500. Это позволит производителю электрокаров привлечь внимание и средства новых инвесторов и стабилизировать котировки его ценных бумаг в диапазоне около 1000 долларов за акцию.

В будущем на цену акций Tesla может повлиять и своевременность запуска фабрик компании в Шанхае и Берлине. Как известно, строительство этих предприятий может задержаться из-за пандемии коронавируса.

На рост цены акций Tesla повлияло и обращение самого Илона Маска к работникам. Гендиректор компании отметил, что нужно акцентировать внимание на разработку грузовиков. Однако эти слова Маска можно рассматривать больше как попытку отвлечь общество от успеха IPO Nikola Corporation, конкурента Tesla, но в сегменте електрогрузовиков.



Илон Маск, генеральный директор Tesla / Фото Flickr

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Как производственные мощности Tesla скажутся на цене ее акций

В первом квартале 2020 года Tesla изготовила более 102 тысяч электромобилей. Маск заявил, что во втором квартале это число составит 83 000 авто. Точные данные можно будет узнать 22 июля, когда Tesla обнародует отчет за второй квартал.

По прогнозу Александра Бартенева, старшего брокера с международных рынков компании "БКС Брокер", можно будет увидеть ралли в диапазоне 1,3-1,4 тысячи долларов за акцию. Однако такую ​​цену стоит ожидать в результате успешных результатов деятельности компании.

В то же время, Бартенев отметил, что придерживается тенденции краткосрочного инвестирования в акции производителя электроавто. Для долгосрочных инвесторов Tesla важным критерием является рост рынка электрокаров в целом.

По прогнозам Bloomberg, продажи электромобилей вырастут уже 2021 года. Среди причин этого роста – падение цены на аккумуляторы, развитие инфраструктуры для зарядки авто.