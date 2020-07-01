Американский производитель электромобилей, компания Tesla, которой владеет Илон Маск, опередила по размеру своей рыночной стоимости энергетического гиганта Exxon Mobil Corp.

Такой результат свидетельствует о том, что инвесторы все чаще задумываются о переходе на энергоносители и отказе от транспортных средств на базе ископаемого топлива, пишет Bloomberg.

Актуально: Tesla представила электрокар с рекордным запасом хода: подорожают ли ее акции

Что известно о капитализации Tesla и Exxon Mobil

Сейчас рыночная капитализация Tesla превышает 200 млрд долларов. Это число усиливает оптимизм самого Илона Маска, что его компании удастся избежать материального ущерба во втором квартале 2020 года.

Рыночная стоимость Exxon Mobil снизилась до 185 млрд долларов. Компания столкнулась с самым большим обвалом цен на нефть в апреле 2020 года, когда стоимость американской сырья WTI опустилась до отрицательного значения.

Tesla может стать самым дорогим автопроизводителем на рынке

Компания Илона Маска по размеру своей рыночной стоимости догоняет японский автомобильный концерн Toyota Motor Corp. Если предприятию Маска удастся превзойти Toyota, тогда Tesla станет самой дорогой среди мировых автопроизводителей.

Так, в марте этого года, компания Илона Маска обогнала по рыночной стоимости Boeing Co и стала самым ценным промышленным предприятием в США.

Интересно: Как подорожают акции Tesla: миллиардер спрогнозировал цену через 5 лет

Напомним, в июне акции Tesla достигли нового рекордного значения, превысив 1000 долларов за одну акцию. Причиной такого роста стоимости ценных бумаг компании стал высокий спрос на электрокар Tesla Model 3 на рынке Китая. Так, в мае в Китае было продано более 11 тысячи авто этой марки.

По состоянию на 19:25 по киевскому времени среды, 1 мая 2020 года, цена одной акции Tesla составляет 1123,90 доллара.