Американський виробник електромобілів, компанія Tesla, якою володіє Ілон Маск, випередила за розміром своєї ринкової вартості енергетичного гіганта Exxon Mobil Corp.

Такий результат свідчить про те, що інвестори все частіше задумуються про перехід на енергоносії та відмові від транспортних засобів на базі викопного пального, пише Bloomberg.

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Що відомо про капіталізацію Tesla та Exxon Mobil

Наразі ринкова капіталізація Tesla перевищує 200 мільярдів доларів. Це число посилює оптимізм самого Ілона Маска, що його компанії вдасться уникнути матеріальних збитків у другому кварталі 2020 року.

Ринкова вартість Exxon Mobil знизилася до 185 мільярдів доларів. Компанія зіткнулася з найбільш масштабним обвалом цін на нафту у квітні 2020 року, коли вартість американської сировини WTI опустилася до від’ємного значення.

Tesla може стати найдорожчим автовиробником на ринку

Компанія Ілона Маска за розміром своєї ринкової вартості наздоганяє японський автомобільний концерн Toyota Motor Corp. Якщо підприємству Маска вдасться перевершити Toyota, тоді Tesla стане найдорожчою з-поміж світових автовиробників.

Так, у березні цього року, компанія Ілона Маска обігнала за ринковою вартістю Boeing Co і стала найціннішим промисловим підприємством у США.

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Нагадаємо, у червні акції Tesla досягли нового рекордного значення, перевищивши 1000 доларів за одну акцію. Причиною такого зростання вартості цінних паперів компанії став високий попит на електрокар Tesla Model 3 на ринку Китаю. Так, у травні в Китаї було продано понад 11 тисяч авто цієї марки.

Станом на 19:25 за київським часом середи, 1 травня 2020 року, ціна однієї акції Tesla становить 1123,90 долара.