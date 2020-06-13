За словами інвестора-мільярдера Рона Байрона, зростання ціни акцій Tesla, світового виробника електромобілів, власником якого є Ілон Маск, триватиме ще довгі роки.

В інтерв’ю CNBC Байрон заявив, що цінні папери компанії можуть злетіти на 215% від поточного рівня впродовж наступних п’яти років, пише Markets Insider.

Акції Tesla коштуватимуть 2000 або 3000 доларів за одну штуку через п’ять років,

– спрогнозував Рон Байрон.

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Інвестиційні апетити фонду Байрона

Рон Байрон є засновником і головою організації Baron Funds, яка управляє кількома інвестиційними фондами. Станом на 30 квітня цього року, фонди, якими керувала Baron Funds, були зосереджені на Tesla. Зокрема:

З-поміж цих організацій була і Baron Partners Fund , 25,5% активів якої (із 2,2 мільярда доларів) були вкладені в компанію Ілона Маска.

, 25,5% активів якої (із 2,2 мільярда доларів) були вкладені в компанію Ілона Маска. Baron Focused Growth Fund , ще один інвестиційний фонд Байрона, 26,1% свого капіталу вклав у Tesla.

, ще один інвестиційний фонд Байрона, 26,1% свого капіталу вклав у Tesla. Окрім того, Байрон є інвестором приватної космічної компанії SpaceX, засновником і головою якої також є Ілон Маск.

Що думає Байрон щодо Tesla та прибутковості акцій компанії

Рон Байрон вважає, що акції Tesla – це хороше вкладення. На запитання, чи може інвестор розглянути можливість продажу своїх цінних паперів виробника електрокарів за 900 доларів, він відповів: "Насправді я хотів би отримати більше грошей, щоб купити ще більше цінних паперів Tesla".



Мільярдер-інвестор Рон Байрон / Фото Fxnews24

Байрон заявив, що деякий час хотів позбутися акцій компанії Ілона Маска. Особливо тоді, коли Tesla намагалася збільшити свої виробничі можливості. Тоді підприємству довелося залучити багато додаткового капіталу, щоб по суті побудувати з нуля потужну компанію з виробництва електромобілів.

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Однак тепер, після налагодження і розширення виробництва, коли Tesla почала постачати сотні тисяч автомобілів щорічно, фірма Ілона Маска є справді стабільною і життєздатною, стверджує Байрон.

З-поміж головних переваг Tesla, завдяки яким її ринкова вартість і акції зростатимуть, є її значне просування в технологічному плані, зокрема, це ефективність роботи акумуляторів до електромобілів.

Я давно говорив, що ми заробимо на Tesla в 20 разів більше. Поки що нам вдалося помножити свій дохід лише в чотири рази більше. Тепер я вважаю, що ми заробимо в три чи в чотири рази більше впродовж наступних п’яти років, після чого подвоїми чи потроїми дохід ще в наступні 5 років,

– говорить Байрон.

Також під час інтерв’ю Байрон поділився порадами для інвесторів, які тільки думають вкласти гроші в акції компанії Ілона Маска.

Єдине, що вам потрібно зробити – це провести дослідження своїх можливостей. Вам не потрібно розраховувати на те, що говорять інші,

– наголосив Байрон.

Окрім того, мільярдер назвав найбільшу свою інвестиційну помилку.

Найбільша моя помилка була в тому, що впродовж року я спілкувався з Джеффом Безосом, бачився з ним часто, але не інвестував у Amazon. Як я міг пропустити це?

– заявив Байрон.

Акції Tesla за 1000 доларів: що відомо про останні здобутки компанії

На цьому тижні цінні папери світового виробника електромобілів перевищил 1000 доларів за одну штуку. Причиною такого зростання став успіх компанії Ілона Маска на китайському ринку.

Згідно з даними Управління статистики Китаю, у травні було продано понад 11 тисяч авто Tesla у КНР.

У результаті акції Tesla досягли рекордного значення. Востаннє цінні папери компанії досягали історичного максимуму в лютому цього року, торгувавшись за 917,42 долара за штуку.

Станом на суботу, 13 червня, акції Tesla опустилися до позначки у 935,28 долара за одну штуку.



Динаміка ціни на акції Tesla за 5 днів