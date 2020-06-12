Quicken Loans, компанія, що займається іпотечним кредитуванням, і є найбільшою у своїй галузі в Америці, планує вийти на IPO. Уже в наступному місяці підприємство, яке належить мільярдеру Дену Гілберту, може оприлюднити офіційну інформацію про розміщення акцій на фондовій біржі.

Про це повідомляє CNBC із покликанням на джерела, ознайомлені з цим питанням. Зокрема, вони розповіли, що Quicken Loans конфіденційно подала свій проспект емісії цінних паперів до IPO, і оприлюднить його в липні.

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Quicken Loans співпрацює з низкою провідних американських банків у питанні виходу на фондову біржу. З-поміж цих установ: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse and JPMorgan.

Цільова оцінка компанії ще невідома, однак, ймовірно, це число становитиме десятки мільярдів доларів, за даними джерел. Якщо інформація підтвердиться, IPO Quicken Loans стане одним із найбільших у 2020 році, якщо не найбільшим.

Що відомо про Quicken Loans та її засновника Дена Гілберта? Quicken Loans, передусім, асоціюється з її засновником – мільярдером Деном Гілбертом. Вона працює на американському ринку вже 35 років. Гілберт є також власником клубу Національної баскетбольної асоціації "Клівленд Кавальєрс". Forbes оцінив статки Гілберта у 7,8 мільярда доларів.

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Фінансові здобутки Quicken Loans

У четвер, 11 червня, іпотечні ставки у США досягли нового мінімуму через обвал американського фондового ринку. За даними Mortgage News Daily, середня ставка на 30-річну іпотеку становить 2,97%.

Генеральний директор Quicken Loans Джей Фарнер заявив CNBC ще в середині квітня, що березень став для компанії найуспішнішим місяцем в історії – майже 21 мільярд доларів закритих іпотек.

За словами Фарнера, у другому кварталі 2020 року, підприємство отримало заявок на іпотеку на майже 75 мільярдів доларів. У першому кварталі це число становило 53 мільярди доларів.

Водночас, як Quicken Loans, так і великі банки – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse і JPMorgan, відмовилися коментувати інформацію про вихід на американського іпотечного кредитора на фондову біржу.

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IPO в тренді

Останні тижні були особливо щедрі на кількість IPO. Зокрема, на фондових майданчиках США нещодавно успішно дебютували Warner Music Group, ZoomInfo та Vroom. IPO Warner Music Group взагалі стало найбільшим з початку 2020 року, адже музичному лейблу вдалося залучити 1,9 мільярда доларів.

У результаті такий успіх підприємств на фондовому ринку спонукав інші компанії прискорити свій процес з виходом на IPO. Однак волатильність усе ще є основним ворогом первинної публічної пропозиції. Це особливо проявилося у четвре, 11 червня, коли американські фондові індекси різко впали.