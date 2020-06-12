Quicken Loans, компания, которая занимается ипотечным кредитованием, и является крупнейшей в своей отрасли в Америке, планирует выйти на IPO. Уже в следующем месяце предприятие, которое принадлежит миллиардеру Дэну Гилберту, может обнародовать официальную информацию о размещении акций на фондовой бирже.

Об этом сообщает CNBC с ссылкой на источники, ознакомленные с этим вопросом. В частности, они рассказали, что Quicken Loans конфиденциально представила свой проспект эмиссии ценных бумаг к IPO, и обнародует его в июле.

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Quicken Loans сотрудничает с рядом ведущих американских банков в вопросе выхода на фондовую биржу. Среди этих учреждений: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse and JPMorgan.

Целевая оценка компании еще неизвестна, однако, вероятно, это число составит десятки миллиардов долларов, по данным источников. Если информация подтвердится, IPO Quicken Loans станет одним из крупнейших, если не самым большим.

Что известно о Quicken Loans и ее основателе Дэне Гилберте? Quicken Loans, прежде всего, ассоциируется с ее основателем – миллиардером Дэном Гилбертом. Она работает на американском рынке уже 35 лет. Гилберт является также владельцем клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Кливленд Кавальерс". Forbes оценил состояние Гилберта в 7,8 млрд долларов.

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Финансовые достижения Quicken Loans

В четверг, 11 июня, ипотечные ставки в США достигли нового минимума из-за обвала американского фондового рынка. По данным Mortgage News Daily, средняя ставка на 30-летнюю ипотеку составляет 2,97%.

Генеральный директор Quicken Loans Джей Фарнер заявил CNBC еще в середине апреля, что март стал для компании успешным месяцем в истории – почти 21 млрд долларов закрытых ипотек.

По словам Фарнера, во втором квартале 2020 года, предприятие получило заявок на ипотеку почти на 75 млрд долларов. В первом квартале это число составляло 53 млрд долларов.

В то же время, как Quicken Loans, так и крупные банки – Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse и JPMorgan отказались комментировать информацию о выходе американского ипотечного кредитора на фондовой бирже.

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IPO в тренде

Последние недели были особенно щедры на количество IPO. В частности, на фондовых площадках США недавно успешно дебютировали Warner Music Group, ZoomInfo и Vroom. IPO Warner Music Group вообще стало крупнейшим с начала 2020 года, ведь музыкальному лейблу удалось привлечь 1,9 млрд долларов.

В результате такой успех предприятий на фондовом рынке побудил другие компании ускорить свой процесс с выходом на IPO. Однако волатильность все еще является основным врагом первичного публичного предложения. Это особенно проявилось в четврег, 11 июня, когда американские фондовые индексы резко упали.