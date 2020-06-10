Ежегодно сотни компаний размещают свои акции на американских биржах. В этом году значительное количество предприятий в секторе биотехнологий сообщило о выходе на IPO. Одной из них является американская компания Vaxcyte, которая разрабатывает вакцины против пневмонии.

Так, в четверг, 11 июня 2020 года, состоится IPO предприятия биотех-индустрии Vaxcyte. Аналитики "Фридом Финанс" детально проанализировали деятельность компании, ее финансовое положение и чем она может заинтересовать инвесторов. Подробно об этом читайте в экспертном обзоре для Инвестиций24.

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Что нужно знать о компании Vaxcyte и ее разработках

В своей заявке Vaxcyte описывает себя как производителя вакцин нового поколения. Основное назначение предприятия – улучшить состояние здоровья в мире путем разработки новых вакцин, предназначенных для профилактики или лечения наиболее распространенных и смертельных инфекционных заболеваний.

Vaxcyte была основана в 2013 году. Однако тогда она была известна на рынке как SutroVax. Впоследствии компания покинула Sutro Biopharma и сменила название на нынешнее. Однако она оставила за собой право использовать технологии Sutro Biopharma.

Основные факты о капитале Vaxcyte

По состоянию на 31 декабря денежные средства на балансе компании составляют 154,8 млн долларов. За всю историю своего существования Vaxcyte привлекла 277 млн долларов. В марте 2020 года компания завершила раунд финансирования, в ходе которого привлекла 110 млн долларов.

Крупнейшие акционеры компании до выхода на IPO:

TPG Growth IV Switcheroo (12,9%);

Abingworth Bioventures VI (12,7%);

Longitude Venture Partners II (11%);

RA Capital Management (9,1%);

Janus Henderson Investors (9,1%);

Roche Finance Ltd (7,9%);

Pivotal bioVenture Partners Fund (6,5%);

Frazier Life Sciences VIII (6,3%);

Medicxi (5,8%).

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О разработках компании и их потенциале

Компания среди своих инструментов имеет платформу для бесклеточного синтеза белка, на основе которой происходит разработка потенциальных вакцин.

VAX-24, по прогнозам компании, перейдет в стадию клинических испытаний во 2-й половине 2021 года. VAX-24 нацелен на создание пневмококковой коньюгатнои вакцины.

по прогнозам компании, перейдет в стадию клинических испытаний во 2-й половине 2021 года. VAX-24 нацелен на создание пневмококковой коньюгатнои вакцины. Второй продукт, вакцина VAX-XP, использует подтвержденную концепцию VAX-24 и может включать до 30 штаммов.

Для сравнения: за последние 40 и 20 лет совокупные продажи двух ведущих вакцин от Merck's Pneumovax 23 и Pfizer Prevnar 13 составляли 100 млрд долларов.

Merck's Pneumovax 23 является полисахаридной вакциной, которая защищает от 23 штаммов пневмококка, но полностью не противостоит пневмонии. Препарат обеспечивает лишь временный барьер от бактериемии у взрослых и неэффективен для детей возрастом до 2 лет.

Prevnar 13 защищает только от 13 штаммов пневмококка.

Продукция Vaxcyte имеет большой рыночный потенциал, если учитывать возможности защиты вакцин VAX-24 и VAX-XP – 30 штаммов.

Обзор финансовых показателей и прогнозы экспертов "Фридом Финанс"

Выручка

По оценкам аналитиков "Фридом Финанс", Vaxcyte может начать продажи своего продукта к 2026 году. С учетом текущей стадии и потенциала продукта, компания может получить ускоренное одобрение на рынке.

Для прогноза на 10 лет эксперты использовали данные компании по рынку продаж вакцин, который до 2025 года может составить 58 млрд долларов.

Vaxcyte конкурирует с 4 крупными фармацевтическими компаниями, которые занимают 75% всего рынка вакцин. С учетом того, что продукт Vaxcyte может защищать от 24 штаммов, мы предполагаем, что с выходом на рынок разработка предприятия может быстро набрать популярность. Мы предполагаем, что охват рынка в первый год коммерциализации может быть до 1,5%, а к 2029 году – до 5,7%,

– отметили во "Фридом Финанс"

В результате доходы Vaxcyte в 2026 году могут достичь 914 млн долларов, а к 2029 году – 4,018 млрд долларов.

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Операционная маржа

Для прогноза маржи аналитики "Фридом Финанс" принимали во внимание достаточно медленный выход в прибыльность и затем использовали данные уже зрелых компаний, имеющих положительную маржу.

Мы заложили маржу в 12%, что нам кажется вполне достижимым результатом, учитывая новый подход компании к разработке лекарств,

– говорится в прогнозе аналитиков.

Рыночная стоимость Vaxcyte Оценка компании от экспертов "Фридом Финанс" достигает 1 миллиарда долларов. Поскольку компания находится на доклинической стадии разработок и есть вероятность неодобрения препаратов, эксперты используют такой фактор, как "вероятность выживания". Риск неудачи первой стадии клинических испытаний составляет 15%. С каждой следующей фазой риск неудачи будет уменьшаться, а стоимость компании – увеличиваться. По нашему мнению, с учетом всех рисков, стоимость компании составит 1 млрд долларов, что на 33% выше верхней оценки капитализации на IPO в 748 млн долларов. Наша целевая цена, таким образом, составила 21,2 доллара за акцию,

– подытожили во "Фридом Финанс".

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Анализ рисков