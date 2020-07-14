Самые противоречивые акции на Уолл-стрит, производителя электромобилей Tesla (TSLA), возможно, уже сейчас перейдут в мейнстрим. В пятницу, 10 июля 2020 года, компания оказалась на грани присоединения к индексу S&P 500, куда входят крупнейшие американские предприятия.

Если Tesla действительно окажется в списке S&P 500 – это станет главным достижением для ее основателя Илона Маска. Ведь это раскроет поток нового спроса на акции производителя электрокаров, которые уже выросли на 500% за последний год, а в пятницу, после новости о возможном присоединении к другим членам S&P 500 – на 10,78%. В результате одна акция Tesla торговалась по 1544,65 доллара. Итак, насколько Tesla готова войти в S&P 500 – читайте на Инвестиции24 анализ инвестиционного аналитика компании "Фридом Финанс Украина" Степана Джуса.

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Квартальный отчет о деятельности Tesla: чего ожидают аналитики

Аналитики все больше уверены, что доходность компании Илона Маска увеличится. Об этом станет известно из ее квартального отчета, который будет обнародован 22 июля. Ожидается, что объемы поставок транспортных средств во втором квартале вырастут – это станет первым кумулятивным доходом Tesla за четыре квартала.



Динамика цен на акции Tesla / График "Фридом Финанс Украина"

Tesla в S&P 500: как реагируют на рынке

С рыночной капитализацией в около 250 млрд долларов Tesla будет одной из самых ценных компаний, которые когда-либо присоединялись к S&P 500, превышает 95% существующих компонентов индекса (по данным CNBC). Это должно оказать большое влияние на инвестиционные фонды, которые отслеживают индекс. В то время как аналитики и инвесторы в последнее время становятся все более уверенными в присоединении Tesla к S&P 500, пресс-секретарь S&P Dow Jones отказался комментировать конкретные изменения в индексе.

Говарду Сильверблатту, старшему аналитику индекса S&P Dow Jones, пришлось оглянуться на эпоху dot-комов, чтобы вспомнить о подобной ситуации. В 1999 году Yahoo поднялся на 64% в течение пяти торговых дней - между объявлением о том, что он будет добавлен к индексу 30 ноября и его включением после закрытия торгов 7 декабря. Рыночная капитализация Yahoo в то время составляла около 56 млрд долларов.

Урок, полученный от Yahoo, заключался в том, что когда у вас возникает проблема, которая, возможно, перейдет в индекс, вы уже должны немного владеть этим,

– сказал Сильверблатт.

По данным S&P Dow Jones, фонды, которые пытаются отслеживать S&P 500, имеющие не менее 4,4 триллиона долларов, и эти средства требуют быстрого приобретения акций Tesla, чтобы избежать ошибок отслеживания результатов работы индекса.

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Ивану Чаджичу, руководителю индекса и ETF-исследований в Virtu Financial и менеджмента индекса нужно было бы обладать примерно 25 млн акций Tesla, сейчас составляет 34 миллиарда долларов.

У вас есть все фонды индекса, которые не имеют другого выбора, кроме того, чтобы включить их,

– сказал Тим Гриски, главный стратег по инвестициям в Inverness Counsel в Нью-Йорке.

Кроме того, активно управляемые инвестиционные фонды, которые ориентируют их показатели на S&P 500, будут вынуждены решать, покупать акции Tesla. Такие фонды управляют триллионами долларов дополнительных активов.

Даже если вы не любите Tesla и считаете, что цена завышена, тот факт, что она переходит в индекс, означал бы триллионы долларов. Как часть их ориентира, менеджеры портфелей не смогут игнорировать это,

– сказал Джим Бианко, руководитель отдела исследований Bianco в Чикаго.

Что будет с ценой акций Tesla: прогнозы

Шортисты ( "медведи") делают ставку на 19 млрд долларов, что акции Tesla упадут, что является самым коротким (short) уровнем для американской компании в долларах, сообщает S3 Partners. "Медведи" указывают на конкуренцию со стороны Porsche, General Motors и других крупных игроков рынка. Они также скептически относятся к корпоративному управлению Tesla под руководством Илона Маска, который в 2018 году согласился заплатить 20 млн долларов США и уйти из должность председателя, чтобы урегулировать обвинения в мошенничестве.

Трейдеры, которые считают, что Tesla войдет в S&P 500, почти наверняка внесли свой вклад в недавнее ралли и прогнозируют цену акции на уровне 2000 долларов. Однако Бианко предупредил, что цена акции может развернуться, если Tesla не будут добавлены к S&P 500.

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