Найсуперечливіші акції на Уолл-стріт, виробника електромобілів Tesla (TSLA), можливо, уже зараз перейдуть в мейнстрім. У п’ятницю, 10 липня 2020 року, компанія опинилася на межі приєднання до індексу S&P 500, куди входять найбільші американські підприємства.

Якщо Tesla справді опиниться у списку S&P 500 – це стане головним досягненням для її засновника Ілона Маска. Адже це розкриє потік нового попиту на акції виробника електрокарів, які вже зросли на 500% за останній рік, а в п’ятницю, після новини про ймовірне приєднання до інших членів S&P 500, – на 10,78%. У результаті одна акція Tesla торгувалася за 1544,65 долара. Отож, наскільки Tesla готова увійти до S&P 500 – читайте на Інвестиції24 аналіз інвестиційного аналітика компанії "Фрідом Фінанс Україна" Степана Джуса.

Цікаво про IPO від експерта: Інвестиції в IPO: як вибрати перспективну компанію і збільшити свій дохід

Квартальний звіт про діяльність Tesla: чого чекають аналітики

Аналітики все більше впевнені, що дохідність компанії Ілона Маска збільшиться. Про це стане відомо з її квартального звіту, який буде оприлюднено 22 липня. Очікується, що обсяги постачання транспортних засобів у другому кварталі зростуть – це стане першим кумулятивним прибутком Tesla за чотири квартали.



Динаміка цін на акції Tesla / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Tesla у S&P 500: як реагують на ринку

Із ринковою капіталізацією у близько 250 мільярдів доларів Tesla буде однією з найцінніших компаній, які коли-небудь долучалися до S&P 500, що перевищує 95% існуючих компонентів індексу (за даними CNBC). Це мало б великий вплив на інвестиційні фонди, які відстежують індекс. У той час як аналітики та інвестори останнім часом стають все впевненішими в приєднанні Tesla до S&P 500, прес-секретар S&P Dow Jones відмовився коментувати конкретні зміни в індексі.

Говарду Сільверблатту, старшому аналітику індексу S&P Dow Jones, довелося озирнутися на епоху dot-comів, щоб згадати про подібну ситуацію. У 1999 році Yahoo піднявся на 64% упродовж п'яти торговельних днів – між оголошенням про те, що він буде доданий до індексу 30 листопада та його включенням після закриття торгів 7 грудня. Ринкова капіталізація Yahoo на той час становила близько 56 мільярдів доларів.

Урок, отриманий від Yahoo, полягав у тому, що коли у вас виникає проблема, яка, можливо, перейде до індексу, ви вже повинні трохи володіти цим,

– сказав Сільверблатт.

За даними S&P Dow Jones, фонди, які намагаються відстежувати S&P 500, мають щонайменше 4,4 трильйона доларів, і ці кошти потребують швидкого придбання акцій Tesla, щоб уникнути помилок відстеження результатів роботи індексу.

Актуально: Tesla обігнала Toyota, Disney і Coca-Cola за капіталізацією: чи дорожчатимуть її акції й надалі

Івану Чаджичу, керівнику індексу та ETF-досліджень в Virtu Financial і менеджменту індексу потрібно було б володіти приблизно 25 мільйонами акцій акцій Tesla, що наразі становить 34 мільярди доларів.

У вас є всі фонди індексу, які не мають іншого вибору, крім того, щоб включити їх,

– сказав Тім Гріскі, головний стратег з інвестицій в Inverness Counsel у Нью-Йорку.

Окрім того, активно керовані інвестиційні фонди, які орієнтують їх показники на S&P 500, будуть змушені вирішувати, чи купувати акції Tesla. Такі фонди управляють трильйонами доларів додаткових активів.

Навіть якщо ви не любите Tesla і вважаєте, що ціна завищена, той факт, що вона переходить до індексу, означав би трильйони доларів. Як частина їхнього орієнтиру, менеджери портфелів не зможуть ігнорувати це,

– сказав Джим Біанко, керівник відділу досліджень Bianco у Чикаго.

Що буде з ціною акцій Tesla: прогнози

Шортисти ("ведмеді") роблять ставку на 19 мільярдів доларів, що акції Tesla впадуть, що є найбільшим коротким (short) рівнем для американської компанії в доларах, повідомляє S3 Partners. "Ведмеді" вказують на конкуренцію з боку Porsche, General Motors та інших великих гравців ринку. Вони також скептично ставляться до корпоративного управління Tesla за керівництва Маска, який у 2018 році погодився заплатити 20 мільйонів доларів США та піти з посаду голови, щоб врегулювати звинувачення в шахрайстві.

Трейдери, які вважають, що Tesla увійде до S&P 500, майже напевно внесли свій внесок у недавнє ралі й прогнозують ціну акції на рівні 2000 доларів. Однак Біанко попередив, що ціна акції може розвернутись, якщо Tesla не буде додано до S&P 500.

Як вкласти гроші в акції міжнародної компанії – дізнайтеся на вебінарі "Мистецтво інвестування"