С начала марта мир на карантине. После 3,5 месяца упадка деловой активности бизнес восстанавливается: авиакомпании запускают пассажирские рейсы, кафе и рестораны принимают гостей, торговые центры открывают магазины для покупателей. При этом туристический сектор пока молчит, и весь бизнес перестраивает свои бизнес-модели, чтобы сохранить место на рынке.

За период "коронавирусного кризиса" 90% малого и среднего бизнеса пострадали от убытков. Прогнозы экспертов "Фридом Финанс Украина" по поводу повышения спроса на ритейл и доставку оказались правильными. Аналитики инвестиционной компании Степан Джус и Денис Белый проанализировали ситуацию на мировом фондовом рынке и дали советы, в какие активы выгодно вложить деньги, чтобы увеличить собственный доход. Подробно об этом – на Инвестиции24.

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Фондовые рынки растут

Глобальный фондовый рынок в период пандемии растет. Индекс S&P 500 вырос на +39,35% с 23 марта 2020 до 23 июня 2020, а NASDAQ Composite – на +47,57%. Аналитики и экономисты не пришли к согласию относительно того, почему в условиях пандемии и мирового экономического кризиса фондовые рынки растут. Но самым распространенным фактором были "вертолетные" деньги, которые выделил Конгресс США на компенсацию "коронавирусного кризиса".

Сидя дома, американцы были лишены каких-либо развлечений: спорта, ресторанов, кино и т.д. В этих условиях они обратились к фондовому рынку. Торговля акциями физлицами взлетела в 2020 году на фоне спада коронавируса, который многие молодые трейдеры рассматривали как точку входа в мир инвестиций. Крупные брокерские фирмы увидели рекордные счета в первом квартале. Например, в Fidelity за первые несколько месяцев года было открыто 1,2 млн счетов (по данным CNBC).

Крупные корпорации, которые составляют около 25% стоимости S&P 500, хорошо справляются во время пандемии. В отличие от предприятий малого бизнеса, которые явно страдают от кризиса и не котируются на фондовых рынках.

Инвестировав 23 марта текущего года $150, например, в Facebook (FB), инвестор по состоянию на сегодня получил бы +61,52%. Эмитент обновил свои исторические максимумы в период карантина (10.06.2020 года). Это касается и других акций компаний с индекса S&P 500, вы бы заработали:

+42,62%, если бы инвестировали 1900 долларов в акции Amazon;

+59,94%, если бы инвестировали 230 долларов в акции Apple;

+29,91%, если бы инвестировали 360 долларов в акции Netflix;

+37,61%, если бы инвестировали 1055 долларов в акции Google;

+47,50%, если бы инвестировали 136 долларов в акции Microsoft.

Можно выделить также Alibaba Group (+25,55%, при начальных инвестициях в 176 долларов), который не входит в индекс, но работает в сегменте онлайн-ритейла и доставки товаров. Он отлично показал себя в период карантина.

Корпоративная Америка получает поддержку от Федеральной резервной системы, которая покупает триллионы долларов корпоративных облигаций для стимулирования экономики. ФРС использует свою «машину» для печатания денег, чтобы единолично поддерживать фондовый рынок. Это и привело к тому, что вливание денег подняло цены на акции за счет увеличения ликвидности. Также, с процентной ставкой США до 0,25% единственным, где можно заработать деньги остается фондовый рынок. Инвесторы вкладывают в него, потому что нет другой альтернативы.

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Корпоративная Америка получает поддержку от Федеральной резервной системы, которая покупает триллионы долларов корпоративных облигаций для стимулирования экономики. ФРС использует свою "машину" для печатания денег, чтобы единолично поддерживать фондовый рынок. Это и привело к тому, что вливание денег подняло цены на акции за счет увеличения ликвидности. Также, с процентной ставкой США до 0,25% единственным, где можно заработать деньги остается фондовый рынок. Инвесторы вкладывают в него, потому что нет другой альтернативы.

В основном, экономика замедлилась, и это привело к меньшему количеству хороших инвестиционных возможностей. Но у людей и учреждений наблюдается большое накопление сбережений и некуда их разместить. Это объясняет, почему процентные ставки были настолько низкими. Это может объяснить, почему цены на акции настолько высокие.



Рост фондового рынка / Фото Pixabay

Инвестиции в Украину: какая здесь ситуация

В случае с украинскими инвесторами, ситуация почти аналогична — многие хотят заработать на американском фондовом рынке 25% и больше годовых. И "Фридом Финанс Украина" дает возможность доступа на этот рынок с бюджетом, который минимально соответствует ценам на акции компаний-эмитентов. Можно выбрать из множества компаний и секторов, ориентироваться на размер начальных инвестиций (от 100 долларов и выше). Инвестиционные консультанты "Фридом Финанс Украина" помогают сформировать инвестпортфель.

Высокая прибыль или безопасность

Выход на внешние рынки подходит тем, кто хочет получить доходность на уровне 48+% годовых и не боится рисковать. Для этих целей подойдет рынок IPO, на который сейчас выходит большое количество компаний фармацевтического сектора.

Из недавних IPO фармацевтов можно выделить Vaxcyte (PCVX). 11 июня компания Vaxcyte провела первичное размещение своих акций. Основная деятельность компании – разработка вакцины с использованием технологии Sutro Biopharma на основе бесклеточного синтеза белка. Главный кандидат, VAX-24, нацелен на создание пневмококковой конъюгатной вакцины. Акции компании взлетели в цене с 21 доллара в день открытия торгов до 35,5 доллара по состоянию на 19.06.2020. Таким образом, прирост стоимости акций составил +69%.

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Рекомендуем также обратить внимание на индексные фонды США (ETF), которые отображают динамику S&P 500 и NASDAQ (средняя доходность +12% – +24%, а после 23.03.2020 даже +39,32% на примере ETF SPY). Такой инструмент позволит зарабатывать на росте рынка в целом, а не отдельных эмитентов. Доходность здесь будет ниже, чем в IPO, но риски также уменьшаться благодаря диверсификации. Инвестировать в ETF можно начиная с эквивалента 300 евро или долларов США.

Если же мы говорим о консервативных инвестициях в валюте в Украине, то внешние гособлигации Украины в долларах США с погашением в 2026 году могут давать доход 5,5%. При этом прибыль не облагается налогом, а государство гарантирует полный возврат средств.

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Что делать сейчас?

Рекомендуем обратить внимание на описанные выше инструменты с учетом выделения каждому их них доли в портфеле, которая будет соответствовать индивидуальной стратегии инвестора. Проще говоря, агрессивные инвесторы могут заходить в акции и IPO больше, чем на 50% своего портфеля (стоит учитывать, что при этом вход в эти инвестиции превышает 2000 долларов). Консерваторам же, рекомендуем инвестировать 80%-100% в инструменты с фиксированным доходом (от 1000 долларов) и, при желании, реинвестировать купонный доход в более доходные инструменты.

Такая защита сбережений позволит не только уберечь средства от девальвации и инфляции, но и принесет дополнительный процентный доход, который не предложит ни один банк по своему депозиту. Инвестировать во все финансовые инструменты, описанные выше, может кто-либо через "Фридом Финанс Украина".