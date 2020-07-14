З початку березня світ перебуває на карантині. Після 3,5 місяця занепаду ділової активності бізнес відновлюється: авіакомпанії запускають пасажирські рейси, кафе і ресторани починають приймати гостей, торговельні центри відкривають магазини для покупців. Однак туристичний сектор поки мовчить, і весь компанії цієї сфери перебудовують свої бізнес-моделі, щоб зберегти місце на ринку.

Упродовж періоду "коронавірусної кризи" 90% малого і середнього бізнесу постраждали від збитків. Прогнози експертів "Фрідом Фінанс Україна" з приводу підвищення попиту на ритейл і доставку виявилися правильними. Аналітики інвестиційної компанії Степан Джус та Денис Білий проаналізували ситуацію на світовому фондовому ринку й дали поради, у які активи вигідно вкласти гроші, щоб збільшити власний дохід. Детальніше про це – читайте на Інвестиції24.

Інвестиційні можливості: Інвестиції в IPO: як вибрати перспективну компанію і збільшити свій дохід

Фондові ринки зростають

Глобальний фондовий ринок в період пандемії зростає. Індекс S&P 500 піднявся на +39,35% у період із 23 березня 2020 року до 23 червня 2020 року, а NASDAQ Composite – на +47,57%. Аналітики і економісти не дійшли згоди щодо того, чому в умовах пандемії і світової економічної кризи фондові ринки зростають. Найпоширенішим фактором були "вертолітні" гроші, які виділив Конгрес США на компенсацію "коронавірусної кризи".

Перебуваючи вдома, американці були позбавлені будь-яких розваг: спорту, ресторанів, кіно і т.д. У цих умовах вони звернулися до фондового ринку. Торгівля акціями фізособами злетіла в 2020 році на тлі спаду темпів поширення коронавірусу, який багато молодих трейдери розглядали як точку входу у світ інвестицій. Великі брокерські фірми побачили рекордні рахунки в першому кварталі. Наприклад, за даними CNBC, у Fidelity за перші кілька місяців року було відкрито 1,2 мільйона рахунків.

Великі корпорації, які становлять близько 25% вартості S&P 500, добре справляються під час пандемії. На відміну від підприємств малого бізнесу, які явно страждають від кризи і не котируються на фондових ринках.

Інвестувавши 23 березня поточного року 150 доларів, наприклад, у Facebook (FB), інвестор станом на сьогодні отримав би +61,52%. Емітент оновив свої історичні максимуми в період карантину (10.06.2020 р.). Це стосується й інших акцій компаній з індексу S&P 500, тобто ви б заробили:

+42,62%, якби інвестували 1900 доларів в акції Amazon;

+59,94%, якби інвестували 230 доларів в акції Apple;

+29,91%, якби інвестували 360 доларів в акції Netflix;

+37,61%, якби інвестували 1055 доларів в акції Google;

+47,50%, якби інвестували 136 доларів в акції Microsoft.

Можна згадати також і про ALIBABA GROUP (+25,55%, при початковій інвестиції у 176 доларів), який не входить в індекс, але працює в сегменті онлайн-ритейлу й доставки товарів. Він відмінно показав себе в період карантину.

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Корпоративна Америка отримує підтримку від Федеральної резервної системи (ФРС), яка купує трильйони доларів корпоративних облігацій для стимулювання економіки. ФРС використовує свою "машину" для друкування грошей, щоб одноосібно підтримувати фондовий ринок. Це і призвело до того, що вливання грошей підняло ціни на акції за рахунок збільшення ліквідності. Також із процентною ставкою США до 0,25% єдиним, де можна заробити гроші, залишається фондовий ринок. Інвестори вкладають в нього, тому що немає іншої альтернативи.

В основному, економіка сповільнилася, і це призвело до меншої кількості хороших інвестиційних можливостей. Але в людей і установ спостерігається велике накопичення заощаджень, яких нікуди розмістити. Це пояснює той факт, чому процентні ставки були настільки низькими. Це може пояснити й те, чому ціни на акції настільки високі.



Зростання фондовий ринків / Фото Pixabay

Інвестиції в Україні: яка тут ситуація

У випадку з українськими інвесторами, ситуація майже аналогічна – багато хто хоче заробити на американському фондовому ринку 25% і більше річних. І компанія "Фрідом Фінанс Україна" відкриває доступ до цього ринку з бюджетом, який мінімально відповідає цінам на акції компаній-емітентів. Можна вибрати з безлічі компаній і секторів, орієнтуватися на розмір початкових інвестицій (від 100 доларів і вище). Інвестиційні консультанти "Фрідом Фінанс Україна" допоможуть сформувати інвестпортфель.

Високий прибуток або безпека

Вихід на зовнішні ринки підходить тим, хто хоче отримати прибутковість на рівні 48+% річних і не боїться ризикувати. Для цих цілей підійде ринок IPO, на який зараз виходить велика кількість компаній фармацевтичного сектора.

З недавніх IPO фармацевтів можна виділити Vaxcyte (PCVX). 11 червня компанія Vaxcyte провела первинне розміщення своїх акцій. Основна діяльність компанії – розроблення вакцини з використанням технології Sutro Biopharma на основі безкліткового синтезу білка. Головний кандидат, VAX-24, націлений на створення пневмококової кон'югатної вакцини. Акції компанії злетіли в ціні з 21 долара в день відкриття торгів до 35,5 долара станом на 19 червня 2020 року. У результаті приріст вартості акцій склав +69%.

До теми: Як і скільки можна заробити на IPO: компанії, у які вигідно інвестувати 2020 року

Рекомендуємо також звернути увагу на індексні фонди США (ETF), які відображають динаміку S&P 500 і NASDAQ (середня прибутковість +12%-+24%, а після 23 березня 2020 року навіть +39,32% на прикладі ETF SPY). Такий інструмент дає змогу заробляти на зростанні ринку в цілому, а не на окремих його емітентах. Прибутковість тут буде нижча, ніж в IPO, але ризики також зменшуватися завдяки диверсифікації. Інвестувати в ETF можна починаючи з еквівалента 300 євро або доларів США.

Якщо ж ми говоримо про консервативні інвестиції у валюті в Україні, то зовнішні держоблігації в доларах США з погашенням у 2026 році можуть давати дохід у 5,5%. Водночас, прибуток не обкладається податком, а держава гарантує повне повернення коштів.

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Що робити зараз?

Рекомендуємо звернути увагу на вищеописані інструменти з урахуванням виділення кожному з них частки в портфелі, яка відповідатиме індивідуальній стратегії інвестора. Простіше кажучи, агресивні інвестори можуть заходити в акції та IPO більше, ніж на 50% свого портфеля (варто враховувати, що при цьому вхід в ці інвестиції перевищує 2000 доларів). Консерваторам рекомендуємо інвестувати 80%-100% в інструменти з фіксованим доходом (від 1000 доларів) і, за бажання, реінвестувати купонний дохід у більш прибуткові інструменти.

Такий захист заощаджень дасть змогу не тільки вберегти кошти від девальвації й інфляції, а й принесе додатковий процентний дохід, який не запропонує жоден банк за своїм депозитом. Інвестувати в усі фінансові інструменти, описані вище, може хто-небудь завдяки "Фрідом Фінанс Україна".