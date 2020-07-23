Успіх Tesla здивував багатьох інвесторів. Однак керівники компанії Daimler AG, материнського підприємства Mercedes-Benz, ще з початку 2009 року пильно придивлялися, як Tesla та її директор Ілон Маск застосовують новий підхід до будівництва транспортних засобів.

Спроби американського виробника електрокарів співпрацювати з іншими світовими автогігантами, місце та унікальність Tesla на ринку, а також результати діяльності підприємства для Інвестицій24 проаналізував Степан Джус, аналітик інвестиційної компанії "Фрідом Фінанс Україна".

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Бути не таким, як усі: приклад компанії Tesla

Daimler купила майже 10% акції Tesla у травні 2009 року, уклавши угоду, що забезпечила рятувальний ресурс на 50 мільйонів доларів для боротьби зі стартапом. Завдяки цій інвестиції, інженери Mercedes переконалися, що Ілон Маск готовий запустити технологію, яка не була ідеальною, а потім її неодноразово вдосконалювали.

Інженери Mercedes допомогли Tesla розробити розкішний седан Model S в обмін на доступ до частково зібраних акумуляторних батарей Tesla. У 2014 році Daimler вирішив продати свою частку акцій на тлі сумнівів, що бачення компанії Ілона Маска може бути індустріалізоване в масштабах.

Tesla, своєю чергою, продовжуватиме розробляти нові підходи у виробництві, програмному забезпеченні, які дадуть змогу підприємству впроваджувати інновації швидше, ніж конкуренти, залишаючи аналітикам можливість порівнювати себе з Apple.

Ілон Маск ходив по краю бритви в умовах агресії, з якою він штовхає деякі технології,

– сказав колишній інженер Mercedes.

Інвестори віддають перевагу моделі Tesla в галузі, яка зазнає принципових і запаморочливих змін. Хоча американський виробник електрокарів зіткнеться з натиском конкурентів упродовж наступних кількох років.

Інвестори вкладають свої гроші в Маска та його компанію, навіть попри те, що Mercedes-Benz продав 935 089 автомобілів у першій половині 2020 року. Це перевершило 179 050 одиниць авто, доставлених Tesla упродовж аналогічного періоду.

Сьогодні Tesla коштує понад 290 мільярда доларів, що в понад шість разів більше, ніж у Daimler (47,7 мільярда доларів, за даними Reuters).

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Ілон Маск: "Будьте інноваційними, або йдіть геть"

Невпинна спрямованість Ілона Маска на інновації частково пояснює, чому він порушив правила традиційного світу авто.

Нам, звичайно, потрібні ті, хто робить передові технології, щоб бути інноваційними,

– сказав Маск.

Mercedes випустить свій EQS наступного року. Це буде електромобіль із пробігом у 700 кілометрів. Новий варіант Mercedes S-класу, який матиме системи згоряння, гібридні силові агрегати та напівавтономні системи допомоги водієві, має вийти у цьому році.

Тимчасова співпраця компанії Ілона Маска з японською корпорацією Toyota

Традиційні гравці зіштовхують з мільярдами доларів витрат на реструктуризацію, коли вони переоснащують виробничі лінії та заводи, щоб відійти від технології внутрішнього згоряння. Інвестори роблять ставку на здатність Tesla розширювати виробництво так само, як колись підтримували Toyota Motor Corp, яка визначила останню еру автопромисловості своєю майстерністю високоефективного, високоякісного виробництва.

Toyota обігнала ринкову капіталізацію колишнього лідера галузі General Motors (GM) у 1996 році, хоча лише 2008 року продала більше транспортних засобів, ніж її конкурент з Детройту (йдеться про GM).

Toyota вразила швидкість, із якою Tesla придумала новий дизайн для власних авто. Однак у японській корпорації вирішили, що методи компанії Ілона Маска не підходять для неї.

Що відомо про партнерство Toyota і Tesla? Два автовиробника почали співпрацювати у 2010 році, коли Toyota придбала 3,15% акцій Tesla за близько 40,5 мільйона доларів. Компанії планували разом виготовляти електромобілі та деталей до них. Однак у жовтні 2014 року Toyota продала частину акцій підприємства Ілона Маска, а до кінця 2016 року корпорація позбавилася й решти цінних паперів американського виробника електрокарів. За словами представників Toyota, таке рішення було "частиною регулярної процедури перегляду бізнес-альянсів".

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Майбутнє за електромобілями

Не варто забувати і про "дизельний скандал" з Volkswagen. Так, у вересні 2015 року експерти американської Агенції із захисту навколишнього середовища повідомили, що на авто Volkswagen з дизельними двигунами було встановлено спеціальне програмне забезпечення, що дає змогу обійти екологічні стандарти. Керівництво німецького автогіганта визнали порушення.

Попри це співпраця Tesla з Toyota і Daimler була ще перед скандалом із Volkswagen.

Це все було раніше, ніж дизельгейт, який змінив економіку електричних автомобілів і двигунів на спалювання. Tesla має перевагу. Подивимося, чи зможуть вони збільшити масштаб,

– сказав старший менеджер компанії Daimler.

Результати діяльності Tesla

У середу, 22 липня, американський виробник електрокарів опублікував звіт за другий квартал цього року.

Чистий прибуток компанії Ілона Маска за цей період становив 104 мільйона доларів, прибуток на акцію – 0,5 долара, а виручка – 6,04 мільярда доларів. Таким чином, уже четвертий квартал поспіль для Tesla є прибутковим.

Такі фінансові результати дадуть змогу генеральному директору компанії Ілону Маску отримати винагороду в понад 2 мільярди доларів, а також велику ймовірність зарахування Tesla до індексу S&P 500. Якщо підприємство увійде до індексу найбільших за ринковою капіталізацією американських компаній, інвестори зможуть отримати високі прибутки.

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Динаміка ціни акцій Tesla і прогнози

У вівторок, 21 липня, за день до публікації квартального звіту, ціна акцій виробника електрокарів знизилася на 4,54% – до 1586,36 долара за одну одиницю. Ще впродовж восьми днів до цього вартість цінних паперів Tesla була досить волатильною – коливалася в межах від 1400 до 1800 доларів за акцію (відхилення у 400 доларів).

Станом на 11:15 за київським часом четверга, 23 липня, одна акція Tesla коштувала 1592,33 долара.



Динаміка цін акцій Tesla / Графік "Фрідом Фінанс Україна"

Згідно з консенсусом EPS Tesla по GAAP в звітному періоді становитиме -1,02 долара, що нижче 0,08 долара, зафіксованих за підсумками першого кварталу. Тому ситуація може бути кардинально різна: від зростання ціни до 2000 доларів (+27,5%) до падіння до 1400-1300 доларів (-10-15%).