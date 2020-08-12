Компанія Tesla проведе спліт своїх звичайних акцій, щоб вони були більш доступними для інвесторів і співробітників підприємства. Адже з кінця 2019 року цінні папери виробника електромобілів зросли в ціні в понад три рази, і навіть Ілон Маск називав їх надто дорогими.

Розділення акцій відбуватиметься із розрахунку п'ять до одної , повідомляється на офіційному сайті Tesla. Це означає, що кожен акціонер отримає додатково чотири акції на одну, яку він має. При цьому загальна вартість пакету цінних паперів виробника електромобілів інвестора не зміниться.

Акції буде розподілено після завершення сесії торгів у п'ятницю, 28 серпня. А вже нові зміни почнуть діяти після вихідних – 31 серпня.

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Спліт акцій: для чого Tesla це робить і як коментують ситуацію експерти

За даними Bloomberg, рішення про спліт акцій ухвалено для того, щоб скористатися зростанням їхньої ціни, у результаті чого компанія Ілона Маска стала найдорожчим світовим автовиробником. Так, упродовж останнього тижня цінні папери Tesla торгувалися навіть по 1650 доларів за одну штуку. Тому для інвесторів з невеликим капіталом акції виробника електромобілів були просто недоступні.

Аналітик компанії Wedbush Ден Айвс говорить, що рішення Tesla про спліт акцій є розумним на тлі зростання привабливості цінних паперів виробників електротранспорту. Слова Айвса підтримує і аналітик Credit Suisse Ден Леві. На його думку, висока ціна акцій Tesla "могла стати бар'єром" для роздрібних інвесторів.

Динаміка ціни акцій Tesla

Цінні папери компанії Ілона Маска зросли в більше, ніж три рази в порівнянні з кінцем минулого року, коли одна акція коштувала 413 доларів, пише американський Forbes. До моменту закриття торгів у вівторок, 11 серпня, ціна активу Tesla становила 1374,39 долара. А після того, як було оголошено про спліт, вартість цінних паперів компанії Ілона Маска зросла на 7% – до 1474 долара за штуку.

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У липні Tesla вперше в історії відзвітувала про свою прибутковість упродовж чотирьох кварталів поспіль. Саме цей факт, ймовірно, допоможе виробнику електромобілів увійти до індексу найбільших американських компаній S&P 500.

Tesla не перша компанія, що повідомила про спліт акцій. Зробити свої цінні папери більш доступними для інвесторів у кінці липня вирішила і Apple. Зокрема, кожен акціонер компанії 24 серпня отримає по три акції на кожну, які він має.