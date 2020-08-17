Уоррен Баффет, який завжди критикував інвестиції в золото, обрав їх замість американських банків. Чому, читайте на Інвестиції 24.

Уоррен Баффет вже давно критикує золото як інвестицію, заявивши, що "цей магічний метал не має користі". Одного разу він писав, що "хто дивиться на нас з Марса, буде чухати голову" над тим, чому ми так ставимося до блискучих речей на цій планеті. Проте Уоренн Баффет різко змінив свою позицію, пише MarketWatch.

Зверніть увагу Акції Tesla стануть більш доступними: що придумали в компанії Ілона Маска

Що відомо про інвестицію Баффета

Голова Berkshire Hathaway Уоррен Баффет придбав майже 21 мільйон акцій Barrick Gold на суму 563 мільйони доларів. Разом з тим відомий інвестор продав акції Wells Fargo, JPMorgan Chase, згідно з поданнями 13-F, опублікованими в п'ятницю вдень.

Цей крок викликав ряд дискусій серед тих, хто активно спостерігає за Уолл-стріт. Зокрема бізнесмен та засновник Lionsgate Entertainment Френк Джустра нагадав своїм читачам у Twitter, що раніше Баффет був проти золота, що свідчить про зміну бачення відомого інвестора:

"Це не має користі. Кожен, хто дивиться з Марсу, буде чухати голову," – Уоррен Баффет про золото кілька років тому. Ого, як все змінюється. Навіть мудрецям доводиться повторно калібруватися,

– написав Джустра.

Попри те, що виникло багато інтерпретацій цього кроку Уоренна Баффета, серед яких найпопулярніша, що інвестор поставив про економіки США, це не зовсім правда. Значна частка інвестицій Баффета все ще у банках, зокрема й у Bank of America, в який він послідовно вливав гроші протягом останнього місяця.

Пізніше, коментуючи своє рішення, інвестор визнав, що помилявся, ігноруючи золото.

Вам краще володіти чимось, окрім боргу, якщо процентні ставки підуть в мінус. Я помилявся, думаючи, що можна мати такі ж прибутку як і без інфляції,

– сказав Баффет.