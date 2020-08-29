За неделю с 21 по 28 августа 500 самых богатых людей мира получили еще 209 млрд долларов, а в течение этого года их состояние выросло на 871 млрд долларов. Это на 15% больше, чем в 2019.

На этой неделе собственный капитал основателя Amazon Джефа Безоса превысил показатель в 200 млрд долларов, в течение года его состояние увеличилось на 84,9 млрд долларов, оценил Bloomberg.

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Состояние основателя Tesla Илона Маска перевалило за 100 млрд долл., увеличившись с начала года на 76,1 млрд долл. В результате Маск стал четвертым в списке обладателей 12-значных состояний, наряду с основателем Facebook Марком Цукербергом и основателем Microsoft Биллом Гейтсом. В сумме состояние этой четверки превышает 540 млрд долл.

К аналогичным выводам в своих еженедельных оценках пришел и американский Forbes. По оценке издания, состояние Цукерберга за неделю увеличилось на 10 млрд долл. Акции Facebook прибавили в цене 4% за неделю. Рост состояния Маска за неделю издание оценило в 6,1 млрд долл. Эта оценка еще не отражает реакцию инвесторов на презентацию биотехнологического стартапа Маска Neuralink, в ходе которой он продемонстрировал чипы, вживленные в мозг свиней.

Индекс S&P 500 за неделю вырос за неделю на 3%. Похоже, что в этом месяце показатели индекса будут лучшими с конца 1980-х, отмечает американский Forbes. При этом акции технологических компаний растут быстрее всего — они быстрее всех перестроились под новые условия рынка в период пандемии, пишет The Wall Street Journal.

Нет сомнений в том, что пандемия усугубит неравенство в доходах и богатстве как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, — заявил профессор экономики Майлз Корак, изучающий неравенство доходов в Центре аспирантуры городского университета Нью-Йорка.