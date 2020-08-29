За тиждень з 21 по 28 серпня 500 найбагатших людей світу отримали ще 209 млрд доларів, а протягом цього року їх статок зріс на 871 млрд доларів. Це на 15% більше, ніж у 2019.

На цьому тижні власний капітал засновника Amazon Джефа Безоса перевищив показник в 200 млрд доларів, протягом року його статки збільшилися на 84,9 млрд доларів, оцінив Bloomberg.

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Статки засновника Tesla Ілона Маска перевалили за 100 млрд дол., збільшившись з початку року на 76,1 млрд дол. У результаті Маск став четвертим в списку володарів 12-значних статків, поряд із засновником Facebook Марком Цукербергом та засновником Microsoft Біллом Гейтсом. В сумі багатство цієї четвірки перевищує 540 млрд дол.

До аналогічних висновків в своїх щотижневих оцінках прийшов і американський Forbes. За оцінкою видання, статки Цукерберга за тиждень збільшилася на 10 млрд дол. Акції Facebook додали в ціні 4% за тиждень. Зростання статків Маска за тиждень видання оцінило в 6,1 млрд дол. Ця оцінка ще не відображає реакцію інвесторів на презентацію біотехнологічного стартапу Маска Neuralink, в ході якої він продемонстрував чіпи, вживлені в мозок свиней.

Індекс S&P 500 виріс за тиждень на 3%. Схоже, що в цьому місяці показники індексу будуть кращими з кінця 1980-х, відзначає американський Forbes. При цьому акції технологічних компаній швидше всіх перебудувалися під нові умови ринку в період пандемії, пише The Wall Street Journal.

Немає сумнівів в тому, що пандемія посилить нерівність в доходах і багатстві як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, – заявив професор економіки Майлз Корак, що вивчає нерівність доходів в Центрі аспірантури університету Нью-Йорка.