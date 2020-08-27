Мировые миллиардеры богатеют, несмотря на кризис: как выросло их состояние с начала 2020 года
Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса в среду, 26 августа 2020 года, превысило 200 млрд долларов. Акции американской платформы электронной коммерции снова рекордно выросли. Кроме Безоса, увеличились доходы других известных бизнесменов – Илона Маска, Марка Цукерберга, самого богатого человека Индии Мукеш Амбани и других.
Об этом сообщает Bloomberg, отметив, что вместе с Безосом богатеет и его бывшая жена Маккензи Скотт. Она находится в рейтинге самых богатых женщин мира сразу после Франсуазы Бетанкур-Майерс, французской миллиардерши и наследницы L'Oréal.
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Не Безосом единственным
Илон Маск, основатель Tesla, SpaceX, The Boring Company тоже значительно увеличил свой капитал. Акции производителя электромобилей Tesla снова подорожали, а состояние Маска достигло 101 млрд долларов, согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg.
Илон Маск, генеральный директор Tesla / Фото Flickr
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Финансовое неравенство
Усиление финансовой неравенства в мире вызвало крайне резкую реакцию многих прогрессивных политиков и левых критиков. В частности, сенатор США Берни Сандерс ранее в этом месяце представил закон о налогообложении "экстремального" прироста капитала во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
Мы не можем и дальше позволять миллиардерам, таким как Джефф Безос и Илон Маск, становиться до неприличия богатыми в то время, как миллионы американцев ежедневно сталкиваются с голодом, потерей жилья и экономическим отчаянием. Пришло время изменить наши национальные приоритеты,
– заявил Сандерс в среду, 26 августа.
Другие считают свои большие размеры доходов вполне оправданными, отметив, что они заработали благодаря компаниям, которые же и основали.
Если посмотреть на того же Илона Маска или Безоса, эти люди по-своему изменили мир,
– сказал Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.
Рост состояния касается преимущественно бизнесменов, которые размещены в верхней части рейтинга Bloomberg. Эти предприниматели являются учредителями компаний технологического сектора. А в период пандемии коронавируса все больше людей и сфер фокусируют свою деятельность в онлайне, поэтому услуги техгигантов сегодня особенно актуальны.
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Как выросло состояние мировых миллиардеров
- 49-летний Илон Маск в этом году увеличил свое состояние на 73,6 млрд долларов. Это число все еще меньше, чем у Джеффа Безоса, который обогатился в 2020 году на 87,1 млрд долларов.
- Состояние Марка Цукерберга превысили 100 млрд долларов. А в среду, 26 августа, объем его капитала вырос еще на 8,5 млрд долларов.
- Индийский бизнесмен Мукеш Амбани стал первым представителем азиатского региона, войдя в пятерку самых богатых людей мира в прошлом месяце. В этом году он заработал 22,5 млрд долларов благодаря росту акций своего конгломерата Reliance Industries Ltd. Техническое подразделение компании недавно привлекло инвестиции таких ведущих предприятий, как Facebook и Silver Lake.
- Главный исполнительный директор Tencent Holdings Ltd. Пони Ма увеличил свое состояние в этом году на 16,6 млрд долларов. Сегодня общий объем его капитала составляет 55,2 млрд долларов.
- Джек Ма (председатель Alibaba) и Уильям Динг с NetEase также прибавили по 12 млрд долларов каждый. В результате их состояния достигли 58,9 и 30,8 млрд долларов соответственно.