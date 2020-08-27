Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса в среду, 26 августа 2020 года, превысило 200 млрд долларов. Акции американской платформы электронной коммерции снова рекордно выросли. Кроме Безоса, увеличились доходы других известных бизнесменов – Илона Маска, Марка Цукерберга, самого богатого человека Индии Мукеш Амбани и других.

Об этом сообщает Bloomberg, отметив, что вместе с Безосом богатеет и его бывшая жена Маккензи Скотт. Она находится в рейтинге самых богатых женщин мира сразу после Франсуазы Бетанкур-Майерс, французской миллиардерши и наследницы L'Oréal.

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Не Безосом единственным

Илон Маск, основатель Tesla, SpaceX, The Boring Company тоже значительно увеличил свой капитал. Акции производителя электромобилей Tesla снова подорожали, а состояние Маска достигло 101 млрд долларов, согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg.



Илон Маск, генеральный директор Tesla / Фото Flickr

Так, 500 самых богатых людей мира в этом году заработали 809 млрд долларов, что на 14% больше, чем было зафиксировано в январе. Как видим, пандемия коронавируса, которая вызвала падение крупнейших экономик и рекордный рост уровня безработицы, не помешала бизнесменам увеличивать свои доходы. Миллиардеры богатеют, фондовые индексы растут Ряд американских технологических компаний подтолкнули фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite к новым максимумам уже четвертый день подряд. Этому способствовали новости о том, что Федеральная резервная система США, вероятно, будет поддерживать базовую учетную ставку на уровне нуля в течение пяти лет, как минимум.

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Финансовое неравенство

Усиление финансовой неравенства в мире вызвало крайне резкую реакцию многих прогрессивных политиков и левых критиков. В частности, сенатор США Берни Сандерс ранее в этом месяце представил закон о налогообложении "экстремального" прироста капитала во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Мы не можем и дальше позволять миллиардерам, таким как Джефф Безос и Илон Маск, становиться до неприличия богатыми в то время, как миллионы американцев ежедневно сталкиваются с голодом, потерей жилья и экономическим отчаянием. Пришло время изменить наши национальные приоритеты,

– заявил Сандерс в среду, 26 августа.

Другие считают свои большие размеры доходов вполне оправданными, отметив, что они заработали благодаря компаниям, которые же и основали.

Если посмотреть на того же Илона Маска или Безоса, эти люди по-своему изменили мир,

– сказал Томас Хейс, председатель Great Hill Capital.

Рост состояния касается преимущественно бизнесменов, которые размещены в верхней части рейтинга Bloomberg. Эти предприниматели являются учредителями компаний технологического сектора. А в период пандемии коронавируса все больше людей и сфер фокусируют свою деятельность в онлайне, поэтому услуги техгигантов сегодня особенно актуальны.

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