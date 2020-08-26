Основатель Microsoft Билл Гейтс инвестировал 78 млн долларов в компанию Kymeta, производителя спутниковых антенн. В ходе последнего раунда финансирования предприятие привлекло 85,2 миллиона долларов.

Американский бизнесмен и инвестор начал вкладывать деньги в Kymeta с момента ее основания в 2012 году, сообщает РБК. В общем, на протяжении всей своей деятельности компания привлекла 300 млн долларов от инвесторов.

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Компания Kymeta: чем занимается? Предприятие производит плоские антенны для автомобилей, лодок и поездов. Эти антенны могут подключаться к спутникам и мобильным сетям и предоставлять бесперебойный доступ к интернету. В отличие от обычных спутниковых антенн оборудование Kymeta управляется с помощью электроники, поэтому ему не нужны какие-то передвижные или громоздкие элементы для работы. Планы Kymeta: к чему стремится компания По словам президента Kymeta Уолтера Бергера, в конце года компания планирует запустить услугу ежемесячной подписки на спутниковый интернет для госзаказов.

Глава предприятия отметил, что фирма хочет до конца 2020 года выпустить антенну, аренда которой обойдется в 1000 долларов в месяц.

В четвертом квартале этого года компания готовится представить антенну Kymeta u8 , которая уже прошла этап бета-тестирования и продемонстрировала хороший результат работы. Розничная цена устройства составляет около 30 000 долларов.

, которая уже прошла этап бета-тестирования и продемонстрировала хороший результат работы. Розничная цена устройства составляет около 30 000 долларов. Исполнительный директор Kymeta Даг Хатчесон рассказал CNBC, что на сегодня компания насчитывает 70 клиентов и только 23 антенны в наличии. До 2023 года предприятие планирует выпускать десятки тысяч антенн в год, отметил Хатчесон.



Автомобиль с антенной Kymeta / Фото взято со страницы Facebook компании Kymeta​

Инвестиции Билла Гейтса в Kymeta: детали

Впервые основатель Microsoft вложил деньги в Kymeta 2012 года, когда компания только начала функционировать. Уже в следующем году предприятию удалось привлечь 50 млн долларов от инвесторов, среди которых был и Билл Гейтс. В 2016 году Гейтс снова принял участие в раунде финансирования Kymeta – тогда фирма заработала 62 млн долларов.