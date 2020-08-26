Засновник Microsoft Білл Гейтс інвестував 78 мільйонів доларів у компанію Kymeta, виробника супутникових антен. В ході останнього раунду фінансування підприємство залучило 85,2 мільйона доларів.

Американський бізнесмен та інвестор почав вкладати гроші в Kymeta з моменту її заснування у 2012 році, повідомляє РБК. Загалом, упродовж усієї своєї діяльності компанія залучила 300 мільйонів доларів від інвесторів.

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Компанія Kymeta: чим займається? Підприємство виготовляє плоскі антени для автомобілів, човнів і поїздів. Ці антени можуть під'єднуватися до супутників та мобільних мереж і надавати безперебійний доступ до інтернету. На відміну від звичайних супутникових антен обладнання Kymeta керується за допомогою електроніки, тому йому не потрібні якісь пересувні чи громіздкі елементи для роботи.

Плани Kymeta: до чого прагне компанія

За словами президента Kymeta Волтера Бергера, у кінці року компанія планує запустити послугу щомісячної підписки на супутниковий інтернет для держзамовлень.

Голова підприємства зазначив, що фірма хоче до кінця 2020 року випустити антену, оренда якої коштуватиме 1 тисячу доларів у місяць.

У четвертому кварталі цього року компанія готується представити антену Kymeta u8 , яка вже пройшла етап бета-тестування і продемонструвала хороший результат роботи. Роздрібна ціна пристрою становить близько 30 тисяч доларів.

, яка вже пройшла етап бета-тестування і продемонструвала хороший результат роботи. Роздрібна ціна пристрою становить близько 30 тисяч доларів. Виконавчий директор Kymeta Даг Хатчесон розповів CNBC, що станом на сьогодні компанія нараховує 70 клієнтів і тільки 23 антени в наявності. До 2023 року підприємство планує випускати десятки тисяч антен у рік, наголосив Хатчесон.



Автомобіль з антеною Kymeta / Фото взято зі сторінки Facebook компанії Kymeta

Інвестиції Білла Гейтса у Kymeta: деталі

Уперше засновник Microsoft вклав гроші у Kymeta 2012 року, коли компанія тільки почала функціонувати. Уже наступного року підприємству вдалося залучити 50 мільйонів доларів від інвесторів, з-поміж яких був і Білл Гейтс. У 2016 році Гейтс знову взяв участь в раунді фінансування Kymeta – тоді фірма заробила 62 мільйона доларів.