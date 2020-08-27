Статки засновника Amazon Джеффа Безоса у середу, 26 серпня 2020 року, перевищили 200 мільярдів доларів. Акції американської платформи електронної комерції знову рекордно зросли. Окрім Безоса, збільшилися статки інших відомих бізнесменів - Ілона Маска, Марка Цукерберга, найбагатшої людини Індії Мукеша Амбані.

Про це повідомляє Bloomberg, зазначивши, що разом з Безосом багатіє і його колишня дружина Маккензі Скотт. Вона знаходиться в рейтингу найбагатших жінок світу відразу після Франсуази Бетанкур-Маєрс, французької мільярдерки і спадкоємниці L'Oréal.

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Не Безосом єдиним

Ілон Маск, засновник Tesla, SpaceX, The Boring Company теж значно збільшив свій капітал. Акції виробника електромобілів Tesla знову подорожчали, а статки Маска досягли 101 мільярда доларів, згідно з рейтингом мільярдерів Bloomberg.



Ілон Маск, генеральний директор Tesla / Фото Flickr

Так, 500 найбагатших людей світу в цьому році заробили 809 мільярдів доларів, що на 14% більше, ніж було зафіксовано станом на січень. Як бачимо, пандемія коронавірусу, яка спричинила падіння найбільших економік і рекордне зростання рівня безробіття, не завадила бізнесменам збільшувати свої статки.

Мільярдери багатіють, фондові індекси зростають

Низка американських технологічних компаній підштовують фондові індекси S&P 500 і Nasdaq Composite до нових максимумів уже четвертий день поспіль. Цьому сприяли новини про те, що Федеральна резервна система США, ймовірно, підтримуватиме базову облікову ставку на рівні нуля впродовж п'яти років, як мінімум.

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Фінансова нерівність

Посилення фінансової нерівності у світі викликало вкрай різку реакцію багатьох прогресивних політиків і лівих критиків. Зокрема, сенатор США Берні Сандерс раніше в цьому місяці представив закон про оподаткування "екстремального" приросту капіталу під час кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Ми не можемо й далі дозволяти мільярдерам, таким як Джефф Безос та Ілон Маск, ставати до непристойності багатими в той час, як мільйони американців щодня зіштовхуються з голодом, втратою житла та економічним відчаєм. Настав час змінити наші національні пріоритети,

– заявив Сандерс у середу, 26 серпня.

Інші вважають свої великі розміри доходів цілком виправданими, зазначивши, що вони заробили завдяки компаніям, які ж самі й заснували.

Коли подивитися на того ж самого Ілона Маска чи Безоса, ці люди по-своєму змінили світ,

– сказав Томас Хейс, голова Great Hill Capital.

Зростання статків стосується переважно бізнесменів, які розміщені у верхній частині рейтингу Bloomberg. Ці підприємці є засновниками компаній технологічного сектору. А в період пандемії коронавірусу все більше людей і сфер сфокусовують свою діяльність в онлайні, тому послуги техногігантів сьогодні особливо актуальні.

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Як збільшилися статки світових мільярдерів