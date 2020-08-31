Найбільш відомий та успішний інвестор відсвяткував 90-річчя. Як він прийшов до цього звання, читайте на Інвестиції 24.

Близько 70 років багаторічний голова Berkshire Hathaway та інвестиційна ікона Уоррен Баффет дивує світ вдалими інвестиціями, пише CNBC. Постійний успіх Баффета на ринку приніс йому прізвисько "Оракул Омахи". Інвестиції принесли Баффету чистий дохід у 80 мільярдів доларів та статус одного з найбагатших у світі.

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Хоч Баффет і відомий мільярдер, він доволі ощадливий. Щодня їсть у Макдональдсі сніданок за 3,17 долара та живе у будинку в Омасі, який купив ще у 1958 році за 31,5 тисячі доларів.

Баффет роками вдосконалював свої інвестиційні навички, прийшовши до того, що довготривалі інвестиції кращі за короткострокові.

Ось хронологія того, як Уоррен Баффет пройшов шлях від придбання своїх перших акцій у дитинстві до ікони в інвестиціях:

1930: передумови

Баффет народився в Омасі, штаті Небраска у сім'ї з трьох дітей. Батько Баффета, Говард, був інвестиційним брокером та республіканським конгресменом, який переїхав із сім'єю до Вашингтона у 1943 році.

1942: перша купівля акцій

Коли Баффету було 11 років, він почав інвестувати, зробивши свою першу покупку акцій. Майбутній мільярдер придбав три акції нафтової компанії Cities Service приблизно за 38 доларів за акцію. Врешті-решт Баффет продав акції за 40 доларів, отримавши прибуток у 2 долари за акцію. Пізніше він пошкодував, адже згодом ціна акції виросла до 200 доларів. Так він засвоїв урок про терпіння.

Зараз Баффет радить інвесторам: "не слідкувати за ринком уважно".

Гроші заробляються на інвестиціях шляхом інвестування та володінням акціями хороших компаній протягом тривалого періоду часу. Якщо ви купуєте акції хороших компаній надовго, то інвестиції чудово працюватимуть протягом 10, 20, 30 років,

– сказав Баффет у 2016.

Дитинство

Уоррен Баффет шукав способи заробити гроші ще з раннього дитинства. У 6 років він продавав жувальні гумки у своєму районі, а також ходив від дверей до дверей, продаючи Coca-Cola.

У 13, коли сім'я переїхала до Вашингтону, Баффет почав заробляти, продаючи газету. Він намагався знайти спосіб як збільшити ефективність своєї роботи. До 15 років він заробив 2 тисячі доларів. З них 1 200 доларів він інвестував у ферму в Небрасці площею 40 акрів.



Баффет, праворуч, та його дві сестри / Фото Уоррена Баффета

Серед іншого, Баффет продав марки та м'ячі для гольфу. Підприємницьке дитинство принесло Баффету 5 тисяч доларів заощаджень до 20 років (це приблизно 53 тисячі доларів за нинішнім курсом).

Освіта

Незважаючи на бажання Баффета пропустити коледж, щоб він міг негайно розпочати свою ділову кар'єру, Баффет вступив до бізнес-школи Уортона в університеті Пенсільванії у віці 16 років. Також він вчився у відомого інвестора Бенджаміна Грема, який вчив його стратегії вартісного інвестування (це пошуки довгострокового зростання в потенційно недооцінених інвестиціях), що значно вплинуло на інвестиційну філософію молодого Баффета.



Уоррен Баффет з дружиною / Фото Уоррена Баффета

1956: перша компанія

Пропрацювавши два роки в Нью-Йорку в інвестиційній фірмі свого наставника Грема, Баффет повернувся до Омахи та заснував власну інвестиційну компанію під назвою Buffett Partnership. Баффет заснував компанію, вклавши власних 100 доларів та залучивши приблизно 105 тисяч доларів від семи інвесторів-партнерів, серед яких були його сестра Доріс і тітка Аліса, а також його тесть.

1962: перший мільйон

Баффет продовжував розвивати свою компанію. До 1962 року він збільшив активи своїх інвесторів до загальної суми 7,2 мільйона доларів, а його власний пакет акцій перевищив 1 мільйон доларів.

1965: Berkshire Hathaway

Баффет вперше інвестував у Berkshire Hathaway, тодішню фірму з виробництва текстилю в Новій Англії, в 1962 році і за рік став найбільшим акціонером компанії. У 1965 році Баффет взяв повний контроль над Berkshire Hathaway, і призначив нового президента компанії, одночасно взявши на себе роль голови.

Після того, як Баффет ліквідував своє інвестиційне партнерство в 1969 році, він кілька років намагався розвинути текстильний бізнес компанії Berkshire. Однак, врешті-решт, він звернув свою увагу на інвестування у страховий бізнес, а текстильні операції Berkshire були припинені до 1985 року.

У 2010 році відомий інвестор назвав інвестування в Berkshire його"найдурнішою" інвестицією, оскільки, за оцінкою самого Баффета вона обійшлася йому до 200 мільярдів доларів, доки він намагався досягти успіху в текстильній промисловості.

1983 рік: 1000 доларів і Forbes

Акції Berkshire Hathaway досягли 1000 доларів за акцію в 1983 році. У 70-х Баффет здійснив низку успішних інвестицій в акції, такі як Washington Post Company, GEICO, ABC Broadcasting і RJ Reynolds. Роком раніше Баффет вийшов у дебютному випуску журналу "Forbes 400" із статками в 250 мільйонів доларів. До 1983 року ця сума підскочила до 620 мільйонів доларів.

1985: статус мільярдера

У 1985 році Forbes оцінив чистий капітал Баффета в 1 мільярд доларів.



Уоррен Баффет з дружиною та дочкою, 1997 рік

2006-2010: філантропія

До 2006 року Баффет перетворив Berkshire Hathaway у гіганта з акціями на суму понад 100 тисяч доларів за акцію, тоді як власний капітал інвестора зріс в геометричній прогресії до 40 мільярдів доларів. Того ж року Баффет вперше пообіцяв віддавати 85% свого статку протягом решти свого життя на благодійність, в першу чергу Фонду Білла і Мелінди Гейтс.

У 2010 році Баффет та співзасновник Microsoft Білл Гейтс розпочав кампанію Giving Pledge і почав залучати колег-мільярдерів, які зобов'язуються віддавати принаймні половину свого власного капіталу на благодійні цілі. Станом на 2019 рік до кампанії долучилися понад 200 людей, загалом на цю справу пообіцяли понад 500 мільярдів доларів.

2020: статки ростуть

Незважаючи на те, що з 2006 року Баффет пожертвував на благодійність близько 37 мільярдів доларів, власний капітал Баффет продовжує в цілому збільшуватися, перевищуючи сьогодні 81 мільярд доларів, що робить його шостою найбагатшою людиною у світі, повідомляє Bloomberg.

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Тим часом, акції Berkshire Hathaway зараз оцінюються вище 320 тисяч доларів за акцію (з ринковою вартістю понад 500 мільярдів доларів), оскільки портфель компанії являє собою акції деяких найвідоміших компаній у світі, включаючи Amazon, Apple, American Airlines, American Express, Coca-Cola, Procter & Gamble та General Motors.