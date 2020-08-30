Инвесторы продолжают вкладывать капитал в испытывающие трудности предприятия, надеясь на большие успехи в период восстановления после пандемии.

Индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включено более 500 самых успешных компаний на фондовых биржах США — 24) прибавил еще 23 пункта, или 0,67% в пятницу, завершив последнюю неделю августа на 3,2% выше, чем начал. Это была лучшая неделя месяца, и, если не считать обвала в понедельник, август станет лучшим месяцем для акций с мая, сообщает vc.ru.

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Гостиничный бизнес и туристические акции

Круизные акции, акции авиакомпаний, а также акции казино и отелей показали хорошие результаты. Лидерами рынка стали Carnival (NYSE: CCL), акции которого выросли почти на 7%; вместе с Wynn Resorts и Alaska Air - рост почти на 6%; а также компании MGM Resorts International (NYSE: MGM) и Marriott International (NASDAQ: MAR), увеличившись более чем на 4%.

Тесты на коронавирус

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США одобрило 15-минутный тест на COVID-19 стоимостью 5 долларов, инвесторы продолжали покупать акции компаний, которые считаются крупными бенефициарами быстрого и дешевого тестирования.

Например, компания Abbott может производить около 50 миллионов в месяц при полной загрузке в октябре 2020. Большинство из этих тестов будут проводиться для основного персонала в области здравоохранения и аварийно-спасательных служб.

Почти наверняка приоритет будет отдан тем, кто работает в сфере образования и других основных услуг: уход за детьми, супермаркеты и сельское хозяйство; до того, как к ним получит доступ какая-либо гостиничная или туристическая компания.

Успехи ритейла

У ритейлера Gap (NYSE: GPS) второй квартал будет прибыльным. Как и большинство ритейлеров, его магазины были в основном закрыты в течении части квартала, и он уже имел проблемы, поскольку изменение вкусов потребителей неуклонно подрывало некогда ведущую компанию по производству одежды. Но компания по-прежнему впечатлила многих инвесторов объёмом продаж в 3,3 миллиарда долларов, снизившись всего на 18%, в то время как онлайн-продажи увеличились на 13%.