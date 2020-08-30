Інвестори продовжують вкладати капітал в які відчувають труднощі підприємства, сподіваючись на великі успіхи в період відновлення після пандемії.

Індекс S& P500 (фондовий індекс, в кошик якого включено понад 500 найуспішніших компаній на фондових біржах США — 24) додав ще 23 пункти, завершивши останній тиждень серпня на 3,2% вище, ніж почав. Це був найкращий тиждень місяця, а серпень стане кращим місяцем для акцій з травня, повідомляє vc.ru.

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Готельний бізнес і туристичні акції

Круїзні акції, акції авіакомпаній, а також акції казино і готелів показали хороші результати. Лідерами ринку стали Carnival (NYSE: CCL), акції якого зросли майже на 7%; разом з Wynn Resorts і Alaska Air — зростання майже на 6%; а також компанії MGM Resorts International (NYSE: MGM) і Marriott International (NASDAQ: MAR), збільшившись більш ніж на 4%.

Тести на коронавірус

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в США схвалив 15-хвилинний тест на COVID-19 вартістю 5 доларів, інвестори продовжували купувати акції компаній, які вважаються великими бенефіціарами швидкого і дешевого тестування.

Наприклад, компанія Abbott може виробляти близько 50 мільйонів на місяць при повному завантаженні в жовтні 2020. Більшість з цих тестів будуть проводитися для основного персоналу в галузі охорони здоров'я та аварійно-рятувальних служб.

Майже напевно пріоритет буде відданий тим, хто працює в сфері освіти та інших основних послуг: догляд за дітьми, супермаркети і сільське господарство; до того, як до них отримає доступ будь-яка готельна або туристична компанія.

Успіхи рітейлу

У рітейлера Gap (NYSE: GPS) другий квартал буде прибутковим. Як і більшість рітейлерів, його магазини були в основному закриті протягом частини кварталу, і він уже мав проблеми, оскільки зміна смаків споживачів неухильно підривала колись провідну компанію з виробництва одягу. Але компанія як і раніше вразила багатьох інвесторів об'ємом продажів в 3,3 мільярда доларів, знизившись всього на 18%, в той час як онлайн-продажі збільшилися на 13%.